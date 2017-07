Passagiers mogelijk bestraald tijdens vlucht

NTP Radioisotopes in Fleurus produceert radioactieve bronnen voor bijvoorbeeld industriële beeldvorming. Het kreeg afgelopen dinsdag een opgebruikte Iridum 192-bron teruggestuurd uit Egypte, die kortstondig op Zaventem lag opgeslagen.



De dosismeter van een personeelslid merkte een te hoog stralingsniveau op, waarna het FANC werd opgetrommeld. Dat stelde vast dat de bron niet goed verpakt zat en er waren ook problemen met de labeling en verzegeling. Het pakje mocht zo niet worden verzonden. De afzender zal nu worden opgevolgd.



De bron - een vingerkootje van de pink groot - leverde een stralingsniveau op van zo'n 2 mSv per uur. De jaarlimiet voor een gewone Belg ligt op 1 mSv, los van de jaarlijkse 2,8 mSv aan natuurlijke straling.



Omdat het pakje op twee opeenvolgende passagiersvluchten werd vervoerd, berekende het FANC de maximale dosis die passagiers mogelijk opliepen. Het zou gaan om conservatieve berekeningen omdat niet geweten is waar het pakje in het laadruim zat.