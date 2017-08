Mogelijk aanschuiven in Nederlandse luchthavens wegens stiptheidsacties

Vakbonden van defensiepersoneel hopen met de acties het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. De gesprekken zitten sinds april muurvast. Het ministerie deed toen een eindbod, dat is verworpen door de overgrote meerderheid (90 procent) van de vakbondsleden.



Gisteren zei het ministerie het te betreuren dat er nog geen akkoord is met zijn personeel over een cao. Defensie zei toen alle energie te richten op het alsnog bereiken van een overeenkomst die voor alle partijen perspectief biedt.