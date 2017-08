Legoland komt naar ons toe: indoorpark opent in Nederland

Onze noorderburen noemen het "de wederopstanding van Scheveningen", de badplaats die de laatste jaren aan schoonheid heeft ingeboet, maar nog altijd wordt platgewalst door zo'n 15 miljoen bezoekers per jaar. Publiekstrekkers zoals de pier en het casino worden opgeknapt en er komen nieuwe attracties bij.



Zo ook het Legoland Discovery Center, het vierde Legoland-centrum van Europa, na ontdekkingscentra in onder meer Manchester, Berlijn en Atlanta en 'de moeder der pretparken' in Denemarken. Kinderen kunnen er op een oppervlakte van liefst 3.000 vierkante meter met Lego spelen, films bekijken in een 4D-bioscoop, miniatuursteden bezoeken, interactieve ritjes maken, bouwlessen volgen...



De vestiging levert naar schatting vijftig nieuwe banen op. De extra bezoekers zullen Scheveningen naar verwachting 7 tot 10 miljoen euro extra per jaar bezorgen. De bouw van het attractiepark start eind 2017, Legoland zou in het voorjaar van 2019 de deuren moeten openen.