Laptops ook weer toegelaten op vluchten van Kuwait Airways

Het persbericht van Kuwait Airways stelt dat "zijn passagiers hun persoonlijke elektronische apparaten mogen vervoeren op alle vluchten vanaf de internationale luchthaven van Koeweit naar de VS" nadat de "Amerikaanse administratie voor de transportveiligheid het verbod heeft opgeheven".



Kuwait Airways is zo reeds de zesde luchtvaartmaatschappij die het opgelegde verbod weer ziet opgeheven worden. Eerder kregen ook al Royal Jordanian, Etihad en Emirates (Verenigde Arabische Emiraten), Qatar Airways en Turkish Airways al groen licht.



De VS hadden in maart beslist dat op vluchten vanuit tien internationale luchthavens in acht verschillende moslimlanden - Turkije, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko - geen elektronische apparaten meer aanvaard mogen worden in de handbagage. De maatregel heeft betrekking op laptops, tablets, e-readers en andere elektronische toestellen die groter zijn dan een smartphone.