Inwoners Mallorca protesteren tegen massatoerisme

En woordvoerster van de vereniging las een boodschap voor en uitte daarbij onder andere kritiek op het verhuren van vakantieverblijven in appartementsgebouwen, die het aanbod voor de lokale bevolking naar beneden jaagt en de vastgoedprijzen in de hoogte. De economie is voor de machthebbers belangrijker dan het recht op een woning, klinkt het.



Dronkenschap en vechtpartijen

De problemen van het toerisme en de snel groeiende toeloop van vakantiegangers lokken op Mallorca steeds meer kritiek uit. Burgemeester Antoni Noguera van Palma had begin deze maand na meerdere vechtpartijen tussen toeristen en andere incidenten nog gezegd dat er geen bezoekers meer moeten komen "die door dronkenschap en knokpartijen" voor problemen zorgen.



Gisteren maakte directrice Neus Truyol van het stedelijke afvalbeheer van Palma (Emaya) het toerisme medeverantwoordelijk voor de groeiende afvalberg. Ze wees er op dat vooral in de door toeristen opgezochte wijken het afval tweemaal daags moet opgehaald worden. De voorbije dagen zijn in Palma ook steeds meer graffiti opgedoken, die naar de hele toestand verwijzen.