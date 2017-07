Nog inspiratie nodig voor een reis? Kijk dan maar snel eens op de kaart met de 21 nieuwe plekken die Unesco gisteren op haar Werelderfgoedlijst heeft gezet. Van de Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods in Rusland tot het paradijselijke Taputapuatea in Frans-Polynesië: de lijst bevat stuk voor stuk pareltjes die een reisliefhebber wel graag op zijn of haar to do-lijstje zal willen zetten.