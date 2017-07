Het populairste zoekertje op Airbnb? Een handgebouwde boomhut in een 165-jaar oude boom

Een boomhut in de Amerikaanse staat Atlanta is de meest bezochte, en dus populairste overnachtingsplek op Airbnb. Het zoekertje wordt meer dan 300.000 keer per maand bezocht. Milieu-activist Peter Bahouth bouwde het 18 jaar geleden in zijn tuin, maar kwam pas op het idee om het met vreemdelingen te delen dankzij Airbnb.

©Instagram pbahouth Peter bouwde een luxueuze boomhut uit drie aparte delen, die elk als een aparte "kamer" functioneert. Elk van deze kamers worden aan elkaar gelinkt dankzij hangbruggen. "Ik wist eerst niet hoe ik me erbij zou voelen om mensen te hebben die hier verblijven", vertelde Peter aan TODAY Home. "Maar ik besefte dat deze mensen fantastische ervaringen hadden die belangrijk waren voor hen, en zo werd het voor mij ook belangrijk. Voor zo'n 300 dollar per nacht kun je hier verblijven. Elke gast krijgt een persoonlijke rondleiding van Peter. Die start bij de kamer die gebouwd is in een boom die maar liefst 165 jaar oud is. Dan gaat de tour naar de slaapkamer die een bed heeft dat naar buiten kan rollen, zodat mensen letterlijk onder de sterren kunnen slapen. Een andere kamer heeft een zetel, een bureau en het gastenboek. "Mensen komen naar hier om na te denken en te schrijven", vertelt Peter. "Ze laten fantastische verhalen achter en er gebeuren dingen met hen hier. Soms lijken mensen na twee dagen al anders, alsof ze gewoon tijd nodig hadden om een beetje te rusten." ©Instagram pbahouth ©Instagram pbahouth ©Instagram pbahouth