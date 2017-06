Eerste vertrekweekend op komst: voorlopig weinig problemen verwacht op Europese vakantieroutes

Op vrijdag kan het de hele dag erg druk zijn op de ring van Brussel en in de omgeving van Antwerpen. Op de E40 Brussel-Oostende worden problemen verwacht door de wegenwerken aan het afrittencomplex Aalter.



Voor de rest van de grote vakantie verwacht VAB in België vooral druk verkeer richting kust en Ardennen op zaterdag 8 juli (start bouwverlof) en vrijdag 21 juli (verlengd weekend met nationale feestdag).



Frankrijk

In Frankrijk gaat de zomervakantie dit weekend nog niet van start. Hier verwachten VAB en Touring dus nog rustig verkeer. Enkel in de omgeving van Parijs zal het op vrijdag 30 juni erg druk zijn, meldt Touring. Elders in Frankrijk zou het verkeer vlot moeten verlopen. Ook op zondag worden er geen problemen verwacht.



Duitsland

In Duitsland start de vakantie in Hessen, Reinland-Pfalz en Saarland. De drukte daar zal zich dus voornamelijk situeren rond Frankfurt en naar het zuiden toe. Deze drukte uit Duitsland sijpelt ook Oostenrijk en Zwitserland binnen, met druk verkeer en wat kleinere files op vrijdag en zaterdag.



Zwarte zaterdagen

Dit jaar verwachten beide mobiliteitsorganisaties drie zwarte zaterdagen richting zuiden: op zaterdag 29 juli en op zaterdag 5 en 12 augustus worden overal monsterfiles verwacht. Aangezien de wissel tussen juli en augustus valt, verwacht VAB dat ook dit jaar zaterdag 29 juli de drukste dag van de zomervakantie wordt.