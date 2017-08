Eerste nudistenpark van Parijs opent vandaag de deuren

Bijna een jaar nadat de gemeenteraad groen licht gaf voor het plan, is het naturistenpark een feit. Van 31 augustus tot 15 oktober mogen bezoekers de kleren afschudden in een speciaal daarvoor voorziene zone van het Bois de Vincennes. "De creatie van een ruimte in het Bois de Vincennes waar naturisme zal worden toegelaten, maakt deel uit van onze ruimdenkende visie voor het gebruik van de Parijse openbare ruimte," zegt Penelope Komites, die verantwoordelijk is voor de parken in de stad. Het park van 7300 vierkante meter wordt beschouwd als een tijdelijk experiment. Het is gratis toegankelijk en dagelijks open van 8 uur tot 19.30 uur. De rust en naaktheid van de bezoekers van het park, maar ook van andere voorbijgangers, moeten gerespecteerd worden. Voyeurisme en exhibitionisme worden niet getolereerd, delen de autoriteiten mee.

Waarschuwing

"In het park zullen borden opgehangen worden, zodat wandelaars en joggers gewaarschuwd zijn," garandeert Julien Claudé-Pénégry, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van stedelijke openbare ruimte bij de Parijse naturistenvereniging Association des naturistes de Paris. "Het is een waar plezier, een bijkomende vrijheid voor de naturisten," zegt de man, die verwacht dat duizenden mensen uit de regio het park zullen gebruiken. "Het is een bewijs van de ruimdenkendheid van de stad en zal de mensen helpen om hun attitude te veranderen over naaktheid, over onze waarden en ons respect voor de natuur," gaat hij verder.



De Parijzenaars beschikken ook al over een openbaar zwembad waar drie keer per week naakt gezwommen mag worden. In het hele land zijn zo'n 460 naturistenparken, waaronder 155 campings en 73 naaktstranden.



Volgens de vereniging France 4 Naturism doen meer dan 2,6 miljoen Fransen ondertussen regelmatig aan nudisme.