EasyJet gaat intercontinentale vluchten aanbieden

Prijsvechters als easyJet beperken zich doorgaans tot enkele vluchten, zonder overstapmogelijkheden. Concurrent Ryanair bracht daar eerder dit jaar al verandering in met doorverbindingen binnen Europa. Door in samenwerking met in eerste instantie Norwegian en het Canadese WestJet intercontinentale routes te gaan aanbieden, gaat easyJet nog een stap verder.



De Britse prijsvechter praat met meer branchegenoten, onder meer in het Midden-Oosten, over uitbreiding van het samenwerkingsverband. Naast Schiphol staan ook andere grote luchthavens als Parijs Charles de Gaulle, Milaan Malpensa, Genève en Barcelona op het verlanglijstje.



Als het easyJet lukt ook op Schiphol een partner te vinden, is KLM niet langer de enige maatschappij die de nationale luchthaven gebruikt als knooppunt voor Europese en intercontinentale vluchten. Ook zustermaatschappij Air France krijgt er mogelijk geduchte concurrentie bij op haar eigen thuisbasis.



EasyJet voorziet geen nadelige gevolgen voor de punctualiteit. Doorverbindingen worden alleen aangeboden bij een overstaptijd van minstens tweeënhalf uur. Bij vertragingen wordt niet gewacht op passagiers die hun aansluiting dreigen te missen. Zij worden op de eerstvolgende beschikbare vlucht geplaatst.