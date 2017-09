Bornholm, de Deense hemel op aarde voor topchefs

De aimabele locals ­beweren dat hun eiland de zonnigste plek van Denemarken en misschien zelfs van de hele Baltische regio is. Ze noemen het trots ‘The Sunshine Island’ van Scandinavië. Ze hebben gelijk. Statistieken bewijzen dat Bornholm gezegend is met het meeste aantal zon­uren in het land. Glorieus lange dagen om op de fijne zandstranden rond te kuieren en een restaurant ­binnen te lopen, om te ­lunchen met verse vangst uit de zee. Fietsen door een groen binnenland met ongerepte wouden die overgaan in eindeloze velden met hier en daar een boerderij of dorpje.