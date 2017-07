Ballonnen boven Bagan: het nieuwe toeristenland Myanmar heeft de wind mee

Het kan boven Sint-Niklaas en dat zal zeker mooi zijn. Maar wat als je in een luchtballon stapt en die voert je plots als een koning boven Bagan? Dan ben je in Myanmar, dan zie je een paar duizend tempels, pagodes en kloosters en die natuur. Dat is toch iets anders dan het ING-filiaal of de Chinees van Fortune Garden op de grootste Grote Markt van het land.

Bagan (of Pagan, maar met ballonnen allitereert het eerste beter) gaat terug op de negende eeuw en was ooit een van de hoofdsteden van dit land. En al die verzamelde rijkdom werd bewaard, misschien wel door de jarenlange ondoordringbare situatie toen het land onder de knoet van een militair regime stond. Niemand ging naar – toen nog – Birma: te gevaarlijk.