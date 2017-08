"Binnen een jaar brexit-akkoord nodig, anders zullen Britten niet meer naar Europa op vakantie kunnen"

"Er is geen plan B", aldus de flamboyante zakenman. "Als er geen akkoord is gevonden tussen nu en september 2018, dan zullen er vluchten moeten worden geschrapt. De Britten zullen dan niet naar Europa op vakantie kunnen, maar naar Schotland moeten of naar Ierland met de ferry."



De feitelijke deadline voor een brexit-akkoord ligt in maart 2019, maar het probleem is dat de luchtvaartmaatschappijen tijd nodig hebben om hun vluchten in te plannen. Daarnaast is er ook tijd nodig om het akkoord te ratificeren en dus wil O'Leary zes maanden voor het aflopen van de deadline duidelijkheid.



De Ryanair-topman had eerder op de dag ook een onderhoud met de Britse minister van Transport, Chris Grayling. Na afloop klonk het dat hij "sceptisch" is dat er snel een oplossing zal worden gevonden. "De minister is zich bewust van de hoogdringendheid en zegt ook dat er een akkoord zal zijn, maar als ik vraag hoe dat er zal uitzien krijg ik geen antwoord". Volgens O'Leary is er op een jaar tijd niets veranderd.