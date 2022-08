Mdou Moctar op Pukkelpop: Dansbaarder dan Jimi Hendrix ooit is geweest ★★★★★

Mdou Moctar! Over zijn laatste plaat Afrique victime zei de Nigeriaanse touaregmuzikant in Humo: “Frankrijk heeft ons destijds een papiertje gegeven waarop staat dat we onafhankelijk zijn. Onzin: Frankrijk heeft gewoon onze slavernij gemoderniseerd. Ik richt me met deze plaat in de eerste plaats tot Frankrijk, maar ook tot iedere westerse slavendrijver.” Om maar te zeggen dat hij niet meteen Frontnacht zal headlinen - een festival dat hoe dan ook, haha, níémand snel zal headlinen. In Frankrijk hebben we - ik kijk naar jóú, Samuel Umtiti - een gemeenschappelijke vijand, in de muziek een zoete bondgenoot.

Hoe bevreemdend moet het zijn voor deze groep om hier voor een exclusief wit publiek de ziel uit het vege lijf te jammen? Mdou is iemand die zich in zijn thuishaven geen zorgen moet maken over drinkbaar bier - looking at you, Cristal - wel over drinkbaar water. Maar ik las op zijn gezicht alleen intens geluk - een overwinningslachje zelfs. Zijn band (een extra gitarist, een bassist en een onwaarschijnlijk geniale drummer) waren de Jimmy Garrison, McCoy Tyner en Elvin Jones naast Mdous John Coltrane. Met hun vieren vuurden ze, met hun in woestijnzand gedompelde bluesgitaren, het grootste, wildste, van het meest oprechte levensplezier bol staande fééstje van Pukkelpop af.

Mdou Moctar was dansbaarder dan Jimi ooit is geweest, met de opbouw en de ontlading van de beste jazzshows. Of seks. Een Afrique victime heb ik op deze wei, in deze vergeten uithoek van Pukkelpop, op deze wild brandende zomerdag, niet gezien. Wel un héros africain. De wereld is van Mdou Moctar.