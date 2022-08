Little Simz op Pukkelpop: Deze shit was ronduit meedogenloos ★★★★★

Durven rappers nog het podium op met een liveband? Of hebben The Roots en Kendrick Lamar de lat zo hoog gelegd dat iedereen veiligheidshalve bij een dj of een laptop zweert? Niet zo Little Simz, koningin van de Britse rap, die in de Dance Hall werd geruggesteund door een drummer, bassist, gitarist en keyboardspeler. Even voordien zagen we ook Dave de marquee op z’n kop zetten met een potige livegroep.

Simbi triomfeerde, eerst met de bombast van ‘Introvert’, dat ze met de furie van een Angela Davis te lijf ging. In haar arty-intellectuele outfit zag ze er trouwens uit als een belezen vrijheidstrijdster uit de Amerikaanse seventies. Zou Spike Lee haar al hebben gebeld?

Superbe tracks zoals ‘I Love You I Hate You’, ‘Offence’ en ‘Boss’ profiteerden van het pantser dat de muzikanten aan hun huid lasten. Resultaat? Vonken, vuur, biceps als staalkabels, een kogelvrije plexus en een bips van kryptoniet. Deze shit was ronduit meedogenloos. Zie ook: de afsluitende splinterbom ‘Venom’, waarvan het shrapnel zit vastgekoekt in onze oorlogswonden.

Waar we Simz tijdens haar laatste doortocht in de Brusselse AB nog te lieflijk en te vrolijk vonden, beschikte ze op Pukkelpop over de ijscoole attitude en de granieten tronie waar haar rotinnoverende hiphop al jaren om smeekt. Hecklers die haar van haar stuk willen brengen, mogen het bij deze in hun pamper doen. “Shut the fuck up, read the room”, siste ze er eentje toe.

In ‘101 FM’ klikte ze tongbrekers in elkaar alsof het Legoblokjes waren. “Book smart with the bars but I never learnt that from school”, ratelde ze, “16 doing up radios sets I was spinnin’ up all them fools”. U groeide misschien op met Merlina, W817 of Gossip Girl, Simz met Londense piraatzenders. Eat it, watjes. Die ruwe grootstadspoëzie counterde ze een oogwenk later met het soulvolle ‘Selfish’, dat een volle Dance Hall gelukzalig liet meezingen. Of met de old skool-afrobeat van ‘Point and Kill’: Nigeriaanse vibes vol Brits-kosmopolitische stuiptrekkingen.

Simbi was een uur lang onze koningin. En graag nog lang erna als ze daar zin in heeft. In Kiewit was ze toekomst en verleden, hoofd en heupen, fragiel en ongenaakbaar, van de aarde en van de kosmos, gesel én zalf op de wonde.

De perfecte hiphopshow voor een groot festival als Pukkelpop? Close enough. Kan iemand de memo forwarden naar Lil Uzi Vert?