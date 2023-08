Zwangere Guy op Pukkelpop: een man met zotte flow en schouders die de druk van de Belgische rapscene verdragen ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Over het eerste kwartier kunnen we kort zijn: als u een Vlaming bent of kent die beter kan rappen dan Gorik van Oudheusden, kom het dan zeggen. Niemand? Dachten we al. Achter de kale, met frêle strijkers en piano verluchte trap van ‘Suave G’ en ‘Low & lowgisch’ kon hij niks verbergen, geen lettergreep werd gemist. De flow die in ‘Brussels State of Mind’ plots dubbel zo snel stroomt: alsof de Zenne een wildwaterbaan werd.

Zwangere Guy zet zich in de markt als herboren ziel, een man met een lach, een gezuiverde lever en schouders die de druk van de Belgische rapscene beter verdragen kunnen. Toch maakte de meute hem zenuwachtig, en dan ging hij nog onvoorbereid a capella. Daarna ‘Gorik Pt. 1' en ‘Beter leven’, gehavende rug tegen gehavende rug – op onze eigen wervelkolom won het kippenvel van het zweet. Voor de vuist stak hij een speech af die overlapte met wat hij op Rock Werchter vertelde over het belang van familie, energie, geloven in je dromen en niet drinken. Hij haalde een verraste, snikkende Gökhan Girginol op het podium, de Limburgse acteur die hem naar zijn zeggen op het pleintje leerde rappen. Voor heel even magie met de G-U-Y.

Beeld Koen Keppens

Met diezelfde letters spelde hij daarna ‘energie’, zoals altijd, en geen zonneslag zou de jeugd tegenhouden om het dampende lijf tegen dat van een ander te gooien. ‘Wie is Guy?’ Een volksmenner, dát is Guy. ‘Putain putain, de Guy heeft la haine,’ brieste hij in ‘Guttergang’, nog een hosser die ze van Oostende tot Brussel vâchement bien vinden. ‘Jonge jongens maken domme keuzes,’ rapte hij op ‘24/7', passend ondersteund door doffe drill. De beats zijn het straatlawaai van de achterstandswijk, het hartritme van een achtergelaten generatie. Zelfs de stoplappen in zijn teksten zijn Vlaamse canon geworden. Zet Gee all day, pissen op de system, doorgaan tot de dood.

Of toch maar even pauzeren. Het concert op Pukkelpop was de laatste keer Zwangere Guy voor een tijdje. Hij gaat acteren met Veerle Baetens, om dan hopelijk boven water te komen met nieuwe muziek, of toch zeker een nieuwe afsluiter. ‘ZG is zo haai', zijn verbastering van ‘Alane’ van Wes, is een cringy climax, zeker na al die jaren en na deze bij momenten verpletterende therapiesessie. Maar toch: je sabbat beginnen met een gesmaakte Main Stage-show op Pukkelpop is goed voor de mytholo-Guy.