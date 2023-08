Years & Years op Pukkelpop: hun oeuvre is mager, maar hun show loopt over van pure pop vol van extase en heerlijk seksualiteit ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Je zal maar de eightiespop van je jeugdidolen verwachten en terechtkomen bij Olly Alexanders interpretatie van wat een pompeuze popshow hoort te zijn. Daar sta je dan jezelf een kramp bij elkaar te fronsen terwijl links, rechts en soms boven de man achter Years & Years dansers en danseressen een kunststuk opvoeren met edele die niets liever wilden dan het daglicht zien.

‘Mensen die dit nog nooit hebben gezien gaan schrikken’, waarschuwde Otto-Jan Ham vooraf. ‘Opgepast: kans op tienererecties’ had óók een passende aankondiging geweest. In de daarvoor ontworpen etablissementen betaal je doorgaans een surplus voor wat Years & Years op Pukkelpop bracht. Twee euro per bil, vijf per ontsnapte tiet, maar nee: ‘de pornoshow’, zoals iemand de show van Years & Years omschreef, was all-in.

Beeld Koen Keppens

Leg eind december, bij het aansnijden van de kerststronk, maar eens uit aan je poepeloere peter wat je beroep exact inhoudt wanneer je avond na avond in niet meer dan een reetveter of een bovenstuk dat meer gescheurd visnet is dan shirt meedanst op pastelkleurige pophits als ‘Take Shelter’, ‘Play’ of ‘Desire’. Laat ons anno 2023 echter niet flauw doen over professionele foefzwaaiers, halfnaakte rolschaatsers en te verantwoorden vulgariteit . ‘Allés voor De Show!’ was de briefing van Olly Alexander aan zijn entourage.

Beeld Koen Keppens

‘Consequences’ kwam met de choreo van ‘Thriller’ – de geest van Michael Jackson spookte wel vaker door deze set –, voor ‘Sanctify’ werden toilethokjes op het podium gereden en ‘Take Shelter’ was zo goed dat de randanimatie effectief randanimatie bleef en niet de overhand nam van de matige popsongs waarin Olly Alexander nog iets te vaak grossiert.

De neukbewegingen die ‘Muscle’ moesten opleuken verdoezelden echter niet dat de song uit de soldenbak van de supermarktpop was opgevist en ‘Rendezvous’ was europop om de poepers van te krijgen, maar daartussen vlocht Years & Years knetterende euforiebommen als ‘Take Shelter’, ‘Desire’ en ‘King’ doorheen de set, waardoor de Britse groep méér bracht dan enkel een shockerende show om te maskeren dat het oeuvre eerder aan de magere kant is.

Beeld Koen Keppens

De covers (‘Hallucination’ van Regard en ‘It’s a Sin’ van Pet Shop Boys) waren uitstekend gekozen en in tegenstelling tot Werchter Boutique 2022 was Olly Alexander in zijn koerspak met meer verluchtingsgaten dan nodig uitstékend bij stem. Eindconclusie, gekruid door de vaak extatische respons van de meute: Years & Years had zijn hoge plek op de Main van Pukkelpop gewoon verdiénd.