We weten weer waarom we Brihang ooit zo aan het hart drukten ★★★★☆

Zijn Pukkelpopshow deed aan als een heus comebackconcert dat ons in herinnering bracht waarom we hem ooit aan het hart drukten. Kleine moeite. ‘Oelala’ , ‘Morsen’, ‘Binnenkant’, een spontaan meegerapt ‘Rommel’ (‘Pak het vast, gooi het weg / Laat het los, laat het los / Ookal eddet zoveel moeite gekost, laat het los’) en ‘Wieder’ waarbij hij het publiek inwandelde terwijl een rockgitaar in overdrive ging: aan radiohits geen gebrek.

Voor zijn nieuwe single ‘Telefoontje’ ging Brihang op de desk van zijn beatleveranciers zitten. Hij vertelde over een vakantie op een Grieks eilandje, vorig jaar, waar hij een telefoontje kreeg dat dramatisch familienieuws bracht. ‘Op een dag krijg je dat telefoontje’, rapte hij voor een muisstille tent. ‘Of een sms’je, dat kan ook / Je weet het nooit / Maar de boodschap is de dood / Het is het loodje / Plots dringt het door je / ‘t Was al langer kantje boordje’. Een resem antwoordapparaatboodschappen volgde waarin mensen hem gelukwensten met zijn plekje op de Pukkelpopaffiche. Brihang heeft iets met telefoons, zoveel is duidelijk.

Beeld Stefaan Temmerman

Dit optreden bleek de laatste show voor DJ SNS en Mick Lemaire, Brihangs muzikale kompanen die hem 9 jaar lang vakkundig rugdekking gaven. Benieuwd hoe Brihang zijn toekomstige shows gaat aanpakken. Mogen we dromen van een collab met Dj Vega van STIKSTOF? Sleept hij de jazzpiraten van STUFF. straks mee het podium op als backingband? Of de legendarische Grazzhoppa? De Amerikaanse Dj Drama? Flying Lotus!? Hey, we mogen fantaseren, toch?

De Brihangnummers die zijn uitgegroeid tot Belpopclassics landden op onze oververhitte lijven als verfrissende douchestralen. ‘Ver Weg’, bijvoorbeeld. Of het onverwoestbare ‘Steentje’ waarbij Brihang iedereen de tekst eerst liet fluisteren en vervolgens alsmaar luider liet roepen, tot onze kelen zalig schor waren.

‘Ik ben vader geworden’, sprak hij ons bijna hoofdschuddend toe, alsof hij moeite had met zijn eigen sprookje. ‘Ik ben 30 geworden, ik heb een kindje gekregen, ik ben getrouwd, appartement gekocht, nóg een kindje gekregen’. Hij haakte er een prachtige a capella-rap aan vast over ouder worden, over leven en dood, hoogtes en laagtes, ‘Welkom in de tuin tussen doorns en rozen’, klonk het.

Heus niet slecht voor een ‘rappertje van da niveau, Jis van Knokke-Heist en krijgt zeker alles van z’n pa cadeau’. Wedden dat zijn nieuwe hoofdstuk fantastisch wordt?