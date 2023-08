‘Vier sterren voor het doorzettingsvermogen van het publiek, één voor de muziek’: de slechtste optredens van Pukkelpop

Tom Odell ★☆☆☆☆

Tom Odell is gezegend met een naam die ‘singer-songwriter’ schreeuwt, maar dat betekent niet dat hij het daarom ook had moeten worden. Odell heeft het behoorlijk ver geschopt door ‘Another Love’ – zijn enige hit – als een opdringerige pooier uit te buiten. Dat resulteerde op Pukkelpop in een groter mysterie dan de Bende van Nijvel: wat had die pipo in godsnaam op de Main Stage te zoeken?

Het concert was in alle opzichten een rouwstoet. ‘Heal’, ‘Can’t Pretend’ en ‘Black Friday’ waren uit de donkerste greppels van Odells brein ontsnapt, terwijl al wie onderging hoe hij tot in den treure over het leven sakkerde achteraf smeekte om een oplapbeurt. ‘Fighting Fire with Fire’ was een Tom Odell-song zoals hij élke song benadert: eerst piano, dan een boze bas en ten slotte dramatische drumpartijen waar Imagine Dragons een patent op heeft.

De weg naar ‘Another Love’ was lang, maar de voldoening na 45 minuten ploeteren in het moeras was groot. Voor vijf minuten was Tom Odell een heilige en liet hij een glimp van het talent zien dat hij te weinig benut. Vier sterren voor het doorzettingsvermogen van het publiek, één voor de muziek.

Beeld © Stefaan Temmerman

Joji ★☆☆☆☆

Tijdens de set van Joji – een 30-jarige YouTuber die zich omschoolde tot grootleverancier van lijzige r&b-ballades, en die met ‘Glimpse of Us’ heel TikTok veroverde – is mijn telraam in de fik geschoten. Genoteerd: 31 keer “Yooo, Belgium!”, 22 keer “Belgium, let’s gooo!” en 7 keer “It’s about to get sad, Belgium!”.

Elke hypergevoelige pianosong voorzag hij van een inleiding in die trant: “Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.” Cool! Alsof je tijdens een begrafenis zou zeggen: ‘Yo, gasten, deze bitch gaat echt wel all the way in de grond nu, laten we knallen! Peace!’ Volgden: ‘Sanctuary’, een trage r&b-popballade, ‘Yeah Right’, een trage r&b-popballade, en voor de verandering: ‘Night Rider’, een trage r&b-popballade.

Twee nummers die dan toch ietwat de moeite waren: afsluiters ‘Slow Dancing in the Dark’ en ‘Glimpse of Us’, de gigahit van de miljarden streams en de begeleiding bij duizenden filmpjes van stervende puppy’s op TikTok. Twee songs die te onderscheiden vielen als heuse Originele Composities. Die zelfs zomaar góéd klonken. Povere balans, bitch.

Beeld Alex Vanhee

Nessa Barrett ★☆☆☆☆

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van haar adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire!

Nessa Barrett is een bipolaire 21-jarige – angststoornis, lipfillers en extensions incluis – die zich alle clichés van de TikTok-pop eigen heeft gemaakt. Hese stem? Check! Liedjestitels zonder hoofdletters? Check! Combinatie van kabbelende slaapkamerballads en poppunk uit de jaren 2000? Check! Teksten die héél letterlijk alles benoemen? Check! Er perfect uitzien, maar vanbinnen verscheurd worden? Dubbelcheck! Bingokaartje vol.

De stelregel bij Nessa Barrett: als je haar kon verstaan, dan was het het bandje dat meeliep. In ‘tired of california’ en ‘american jesus’ hoorde je een teug Lana Del Rey zoals er in Greta Van Fleet een teug Led Zeppelin zit. ‘i hope ur miserable until ur dead’ was gerecycleerde Olivia Rodrigo. ‘lie’ was gewoon saai. Toen ze daarna haar stem kwijt was, hoorde je aan de muziek geen verschil. Zo’n bandje wordt niet moe.

Beeld © Stefaan Temmerman

The Killers ★★☆☆☆

Natuurlijk brachten ‘Somebody Told Me’, ‘Runaway’ en ‘Read My Mind’ de sfeer erin, maar lang niet zo fel als we hoopten. Mensen zongen een flard mee en gingen dan weer hun bonnen tellen, of de minuten tot ‘Mr. Brightside’. ‘Caution’ verzachtte het wachten, maar stapelde ook de clichés op als blokken in een wankele jengatoren: natuurlijk ging die versterker op elf, vanzelfsprekend liet Flowers zijn tenor zelfverzekerd de toonladder beklimmen. Helaas voor hem lagen sommige sporten er vanavond wel erg glibberig bij.

Met ‘Mr. Brightside’ legde Flowers alle kaarten op tafel, maar door te beginnen met de droge synth uit de remix van Jacques Lu Cont was hij de helft van zijn inzet al kwijt. Toen Dave Keuning zich eindelijk over de riffs der riffs ontfermde, leken The Killers finaal op drie degelijke sterren af te stevenen. Vond die Vanucci het nodig om een halve drumsolo in te zetten, de boel plat te leggen en de twee kanten van de weide tegen elkaar op te zetten met een wedstrijdje lawaai maken. Nog een bombastisch slotakkoord en dan waren The Killers plots weg, zonder bisronde of zelfs maar een laatste refrein. Mocht de man achter ons niet ontredderd “nog eens!” hebben geroepen, dan hadden we het zelf gedaan. Wat u ook verwachtte van Pukkelpops slotakkoord, deze anticlimax was het niet.

Beeld EPA

Macklemore ★★☆☆☆

Na één nummer, het nog nieuwe ‘Chant’, was het al van datum. Macklemore was gekomen om het leven te vieren, et cetera. Maar toch, het loonde om goed te luisteren, want anders had je zomaar de beste bindtekst van het festival gemist. Macklemore tegen iemand in het publiek: “Ben jij jarig? Gelukkige verjaardag. Dat is belangrijk, een hele ronde gedraaid hebben rond Saturnus. Of rond de maan. Nu ja, zoiets.” Qua idioterie kon het werkelijk niet op, want meteen daarna kwam ‘Thrift Shop’ al, met die blazers die heel hard hun best deden om toch maar de schijn op te houden dat ze niet meeliepen op band. Na ‘White Walls’ waren we plots weer toe aan wat gelul, of Macklemore toch, want zo wist hij uit ervaring: er was niets dat kon wedijveren met live muziek. Voor iemand wiens live-optreden voor de helft op band stond, vond ik dat een boude stelling.

Op andere vlakken was Macklemore consequenter, want in zijn muziek is hij namelijk even melig als in zijn bindteksten. ‘Same Love’ heeft ook na meer dan tien jaar nog altijd een tekst die even knullig als lullig is – ‘When I was in third grade, I thought I was gay’ – maar het was het sentiment dat telde. Minder lovenswaardig was dan weer de gedachte achter ‘And We Danced’, dat kwam met z’n eigen verkleednummertje. Doelbewuste slechte smaak, en dus verschillend van de rest van Macklemores repertoire, dat het normaliter meer moet hebben van de onbedoelde slechte smaak. Ik snapte ook niet helemaal waarom Macklemore vlammen mee had op het podium. Geen enkel nummer van ‘m dat zoiets vereist namelijk, maar goed: als Rammstein eens een stockverkoop doet, twijfel je natuurlijk niet.

Beeld © Stefaan Temmerman

Anne-Marie ★★☆☆☆

“The next song is for everyone who is ever been cheated on, this is your time to be angry!” Yes! Opgekropte tienerpijnen uitschreeuwen à la Billie Eilish en Olivia Rodrigo, dat hoef je ons geen twee keer te vragen. Helaas, Anne-Marie vertoonde niet de woede van iemand die wekenlang berichten van haar vriendje kreeg uit het bed van haar beste vriendin, maar hoogstens die van iemand die net werd voorgestoken door een oud besje in de supermarkt. Ze mag haar door ChatGPT geschreven songteksten zo luid zingen als ze wilt, ik gelóóf haar niet.

De Britse weet dat ze geliefd is onder het minderjarige deel van de bevolking, maar ze schat de leeftijd van haar fans toch echt enkele jaren te laag. Ze meent weg te komen met tenenkrullende bindteksten – Pukkelpop was bij de start nog één van haar favoriete festivals, tegen het einde hadden we haar écht overtuigd dat het intussen op nummer 1 stond – en een groot deel van haar repertoire komt voort uit een overbodige reboot van Kinderen voor Kinderen. Een selectie uit haar songteksten: ‘Het is mijn verjaardag. Ik ga doen wat ik leuk vind. Ik eet wat ik lekker vind. Ik draag wat ik leuk vind.’ Iets meer betekenis, vraagt u? ‘Soms word ik laat wakker en poets ik niet eens mijn tanden. Ik vind het prima om niet perfect te zijn, want dat is perfect voor mij.’ Als Anne-Marie een boodschap in haar nummers steekt, ís de boodschap ook het nummer. Een tweede laag kent ze niet; songs zo plat als een A4’tje.

