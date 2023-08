The Hickey Underworld deed de hele Club vervaarlijk kreunen ★★★☆☆

Mis niets van het nieuws en de optredens op Pukkelpop in onze liveblog.

De sloopwerken van The Hickey Underworld, helemaal terug na acht jaar afwezigheid, begonnen rustig. Het beton werd gemarkeerd met krijt, hier en daar verscheen een enkel barstje. Het publiek leek nog niet helemaal te beseffen welke machtige rockband er op het podium stond, de stem van zanger Younes Faltakh stond wat stil in de geluidsmix, nummers als ‘Whistling’ (uit de plaat I’m Under the House, I’m Dying) tuften voorbij. Goed, maar niet geweldig; af- eerder dan doortastend.

Maar nummer na nummer werd het intenser (‘Sick of Boys’!), tot Faltakh zich luidop afvroeg: ‘Ik ben toch niet de enige die aan het loskomen is?!’ Hij schudde met zijn armen en – misschien lag het aan mij – toen begon het eerste gruis van de muren te vallen. Bij ‘VRMNSMR’ kwam er al wat plamuursel naar beneden, bij ‘Mystery Bruise’ begon de hele Club vervaarlijk te kreunen, bij ‘Future Words’ regende het bakstenen.

Bedacht ik me nog: wat een drummer is Jimmy Wouters, wat een bassist is Yorgos Tsakiridis, wát een regisseur is Jonas Govaerts. (Leve ‘H4Z4RD’!) Maar dan werd het zwart voor mijn ogen.

Van de rest van de avond herinner ik me niks, alleen die eerste, overrompelende noten van ‘Blonde Fire’, een harde smak en een kapotte snavel.