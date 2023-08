Tegen het slotakkoord van Moderat op Pukkelpop bleek een groot deel van het publiek al naar Amelie Lens vertrokken ★★★✩✩

Volg alles van Pukkelpop 2023 op de voet in onze liveblog.

Sascha Ring (Apparat) en Gernot Bronsert en Sebastian Szary (Modeselektor) waren in het bezit van ‘bassen die met je ballen rammelen’, zoals een gewaardeerd collega de inval van de Duitsers omschreef, maar de rest van het geschut waarmee Moderat in de Marquee kwam opdraven was niet over de hele lijn efficiënt.

‘Fastland’, ‘Les grandes marches’ en ‘No. 22’ bulderden aanvankelijk nochtans stijlvol op z’n Moderats. Het was pulserende techno als een fruitpers: het drietal was erop gemunt de laatste morzel energie uit de Pukkelpopganger te duwen. Maar waar Sascha Ring als zakkenroller van dienst z’n ronde deed, kwam hij na ‘More Love’ en ‘Rusty Nails’ bij een gebrek aan overtuigingskracht van een kale reis terug.

‘Vorige keer waren ze wél verpletterend’, klonk het teleurstellend bij wie Moderat eerder dit jaar op Core of in de AB aan het werk zag. ‘Reminder’ (dat getrompetter van een olifant blijft héérlijk) was een uitzinnig herkenningspunt in een set die het verder naliet om verwoestend te zijn. Na ettelijke Moderat-zittingen op een korte tijdspanne ervoeren we zelfs een zeker Moderat-moeheid, en dat was toch vooral zonde voor een groep die anders geknipt zou zijn om een dag te besluiten.

En uiteraard waren ‘A New Error’ en ‘Bad Kingdom’, zoals ze dat altijd zijn, genadeloze songs als een glassnijder. Toch was het veelzeggend dat tegen dat slotakkoord een groot deel van de tent de Marquee had ingeruild voor de sloopwerken van Amelie Lens iets verderop in de Boiler Room.