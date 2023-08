Steve Lacy neemt geen blad voor de mond en is dus hoorbaar een nieuwkomer in de mainstreampop ★★★☆☆

Volg al het Pukkelpopnieuws in onze liveblog.

Het zullen je pubers maar wezen. Al die kids die dolenthousiast met Steve Lacy meezongen: ‘Baby, you got something in your nose / Sniffin’ that K, did you fill the hole? / Hope you find peace for yourself / New boyfriend ain’t gon’ fill the void.’ Benieuwd in wat voor staat uw teenager straks thuiskomt. Met bolle pupillen? Zwanger?! Of met een flinke herpes onder de leden?

Yep, Lacy is hoorbaar een nieuwkomer in de mainstreampop. Vergeef hem het gebrek aan opvoedkundig verantwoorde lyrics. Hij leerde het klappen van de zweep nu eenmaal bij de indiesoulband The Internet, waar geen enkel groepslid een blad voor de mond neemt. Ook solo profileert de zanger-gitarist zich niet noodzakelijk als een dude waarbij de parental guidance op apegapen mag liggen.

Los daarvan: op Pukkelpop primeerden zijn wonderlijke songs. De snode, funky Californiër bevrijdde de Stevie Wonder in zichzelf van de leiband. ‘Buttons’, uit zijn doorbraakplaat Gemini Rights, leek wel een mix van Stevie met Frank Ocean. ‘N Side’ klonk alsof Raphael Saadiq bij N*E*R*D zong. Lacy pleurde naar metal geurende riffs uit zijn gitaar – hoorde u ook echo’s van Living Colour? – en maakte de Marquee meteen diets dat hij niet zomaar de eerste de beste r&b-copycat is. Het decor oogde blits en duur: videokubussen die podiumbeelden met clips afwisselden.

Met z’n laag uitgesneden topje, flashy zonnebril, lange haren en tattoos leek Lacy in Kiewit op een kruising van de jonge Lenny Kravitz en Lil Wayne. Met die eerste heeft hij een Prince-verafgoding gemeen, met de tweede een hechte connectie met de hiphopwereld.

Beeld Stefaan Temmerman

Dat Lacy moeite heeft met zijn uitdeinende status van popster bleek uit de set-up van zijn show. Hij bleef het liefst in de schaduwen, liet zich zelden helemaal uitlichten door de spots en liet liever de videobeelden commentaar geven bij de songs. Zijn begeleidingsband musiceerde vanachter de massieve videoblokken. Kendrick Lamar paste in het verleden een gelijkaardig trucje toe. Die ietwat bevreemdende aanpak maakte deze show er niet minder hermetisch op, ook al omdat Lacy’s communicatie met het publiek erg schoorvoetend en soms ronduit ongemakkelijk overkwam.

Nu ja, voor wie zijn funk en zijn soul graag ongepolijst opgediend krijgt, was het smikkelen en smullen. Zie: ‘Playground’, vol slappende basriffs, uitgebeende drums, falsetjes die leken weggelopen bij Earth, Wind & Fire en de stuiptrekkende sexdrive van, jawel, Prince.

‘First You gotta make some noise for my fine ass’, klonk het plots veel minder timide dan we van Lacy hadden verwacht. Die Prince-fixatie laat duidelijk z’n sporen na. Met de paarse God uit Minneapolis deelt Lacy hoe dan ook drie G’tjes: genre-overschrijdende muziek, genderfluïde looks en een geniale muzikaliteit. Maar of Lacy ook zal uitgroeien tot een popicoon?

Misschien moet hij eerst wat meer onwaarschijnlijke, excentrieke hits scoren zoals ‘Bad Habit’, een TikTok-kraker die Lacy eind vorig jaar met een duizelingwekkende snelheid deed uitgroeien van undergroundfenomeen tot hitparadester. In de Marquee schoten honderden gsm’s de lucht in toen hij het nummer inzette. ‘I wish I knew!’, kweelde iedereen met een TikTok-account mee. En bij uitbreiding al wie de meezinger in een later stadium oppikte.

Één monsterhit en een hoop grillige, interessante r&b-songs... Zou het genoeg zijn voor een langdurige carrière?