Rudeboy kan het nog steeds, maar in plaats van een revolutionaire act is hij zijn eigen tributeband ★★★☆☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Volgens de hardnekkige legende zou Rage Against The Machine zijn opgericht nadat Tom Morello een show van Urban Dance Squad zag. De vraag is wie op de eeuwig groene Pukkelpopwei dat nog weet. Na een telling van de grijnzende en kale kruinen in het publiek van frontman Rudeboy is het antwoord: vooral dezelfde mensen die dat ook in de jaren negentig wisten.

Voor de nineties bellen en excuses eisen: muzikaal valt op deze cross-over van rock en rap geen rode hete chilipeper af te dingen. Rudeboy blijft een gevaar aan het microfoonstatief en z’n trouwe dj DNA vormt een tot de tanden bewapend bataljon met de nieuwe drummer, gitarist en bassist. Het slapt, het groovet, het is kwaad en het komt dicht bij wat je denkt dat er op een generale repetitie van RATM of de Peppers gebeurt. In Utrecht waren ze weliswaar éérst met twee muzikale smaken in één pot, maar ook vandaag bleek dat in Californië de betere songs zijn gemaakt.

Vooral ‘Demagogue’ was een rake klap voor ieders harses, eender welke kleur haar er bovenop groeide, maar zelfs kangoeroespaarders die zoals ik de Squad enkel op YouTube zagen, moeten vaststellen dat de revolutie hier niet meer in de lucht hangt. Rudeboy kan het nog, absoluut, maar de tijd maakt van elke pionier die blijft doorgaan zijn eigen tributeband.