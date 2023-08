Prins S. en De Geit moet nog uitvogelen waar hij precies voet aan de grond wil krijgen ★★★☆☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Het publiek was duidelijk nog niet uitgeput na een uurtje shaken bij de Gebroeders Wauters nv en zette zich bij Prins S. en De Geit gulzig aan het stampen op beats die je perineum deden tintelen. ‘Rood staan hard gaan’ zette als opener meteen de tinnitustoon voor een show die bleef boeien tot het tweevoudige hoogtepunt op het einde: ‘Kinderboerderij (keiblij)’ werd als verwacht meegekweeld en ‘Kan je niet maken’ kreeg in mijn notities als enige omschrijving; ‘teringhard’!

Beeld Alex Vanhee

Scott Beekhuizen ontpopte zich de laatste jaren tot een light-versie van Joost. Hij mist het bedwelmende charisma en de humor van de Friese rapper, en heeft ook nog niet het aanstekelijke repertoire van Goldband. Bovendien schiet hij helaas ook nog net tekort in de totale absurditeit die Elmer gisteren zo memorabel maakte. Al kwam de bindtekst ‘find your inner eend’ nog redelijk in de buurt. Nummer ’De Duck’, over de idiotie van duckfaces, volgde eveneens: ‘Geef me brood, bitch!’.

Prins S. zweeft momenteel nog ergens tussen zijn drie landgenoten en moet nog uitvogelen waar hij precies voet aan de grond wil krijgen. Op Pukkelpop zagen we dat hij genoeg potentieel heeft om zijn richting vrij te kiezen, want wie zich met een Nederlandstalige cover van ‘This is My Church’ (‘Ik mis mijn kerk’) kan kronen tot een Haagse Maxi Jazz, heeft nog veel in zijn mars. Amen, godverdomme.