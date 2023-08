Oeverloos gezeur, woedend gebrul en je reinste euforie: Pukkelpop tussen top en flop

Een Billie Eilish zoals fans van het eerst uur verafgoden, blote borsten bij Boygenius, rouwen bij het concert van Tom Odell plus een toch niet Fins powerpopduo: de hoogte- en dieptepunten van Pukkelpop op een rij.

Turnstile ★★★★★

Een goudvis blijft groeien naargelang de beschikbare ruimte. In een armetierig visbokaaltje kwijnt zo’n kleine Goldie weg, maar zet ’m in de oceaan en hij weegt binnen de kortste keren dertig kilo. En zo is het ook met Turnstile, het bescheiden hardcoregroepje dat vorig jaar op de Main Stage van Werchter, en nu nog méér op die van Pukkelpop, mastodontische proporties aannam.

‘MYSTERY’ opende de set zoals een granaat een deur opent: met meer kracht dan strikt noodzakelijk. Maar goed, efficiënt is het allemaal wel. Zanger Brendan Yates moet stalen armspieren hebben: een heel optreden lang hield hij zijn statief fier in de lucht. ‘Underwater Boi’ begon hij a capella, tot de wurgende gitaarlijn van Pat McCrory (met een betere Anthony Kiedis-snor dan Anthony Kiedis!) zich als een slang rond de hele song wikkelde.

Tussen enkele oudere nummers door mocht ook drummer Daniel Fang zijn demonen ontbinden in een vijf minuten durende trommelsolo voor de goden. ‘Alien Love Call’, met Yates achter een kaduuk orgeltje, kwam het dichtst in de buurt van een ballad, ‘Holiday’ werd gedragen door de subsonische bas van Freaky Franz, ‘T.L.C. (Turnstile Love Connection)’ was het veel te abrupte einde. Grootse prestatie, optreden van het fucking weekend!

Clouseau ★★★★☆

‘De meeste nummers die we zullen spelen zijn ouder dan jullie’, besefte Koen Wauters. En toch was dit het juiste moment en het juiste publiek voor Clouseau. Beeld Koen Keppens

Publiek: talrijk. Verwachtingen: tennisraketgewijs hooggespannen. ‘Nobelprijs’ zwol aan, en één ontmaskering in close-up later was het eerste aantreden van Clouseau op Pukkelpop een feit. Niet de festivalact die we dachten nodig te hebben, wellicht wel de festivalact die we verdienden. Hadden we destijds maar niet zo hard moeten klappen voor Willy Sommers. Waar een Willy is, is een weg. Ook voor een Wauters.

“De meeste nummers die we zullen spelen zijn ouder dan jullie”, besefte Koen Wauters zelf ook. “Het heeft 39 jaar geduurd, maar we zijn hier eindelijk.” Hoe lang dat is, kon je horen aan ‘Brandweer’ en aan hoe een tekstflard als ‘Dag mijn lieve kleine meid / weet je nog wie ik ben’ ooit aanzienlijk minder twijfelachtig moet hebben geklonken uit de mond van een hevig zwetende 55-jarige. En toch was dit het juiste moment en het juiste publiek voor Clouseau.

Wie kwam voor het Finse elektroduo was eraan voor de moeite – je zult ’t altijd zien – maar wie van festivaloptredens verwacht dat ze droogresten achterlaten als euforie, herinneringen bestand tegen de duurtijd van een katerig weekend, en een hardnekkig ik-was-erbij-gevoel, die had z’n entreegeld er alweer uitgehaald. Rare Pukkelpop, dit.

Tom Odell ★☆☆☆☆

Tom Odell is gezegend met een naam die ‘singer-songwriter’ schreeuwt, maar dat betekent niet dat hij het daarom ook had moeten worden. Odell heeft het behoorlijk ver geschopt door ‘Another Love’ – zijn enige hit – als een opdringerige pooier uit te buiten. Dat resulteerde op Pukkelpop in een groter mysterie dan de Bende van Nijvel: wat had die pipo in godsnaam op de Main Stage te zoeken?

Het concert was in alle opzichten een rouwstoet. ‘Heal’, ‘Can’t Pretend’ en ‘Black Friday’ waren uit de donkerste greppels van Odells brein ontsnapt, terwijl al wie onderging hoe hij tot in den treure over het leven sakkerde achteraf smeekte om een oplapbeurt. ‘Fighting Fire with Fire’ was een Tom Odell-song zoals hij élke song benadert: eerst piano, dan een boze bas en ten slotte dramatische drumpartijen waar Imagine Dragons een patent op heeft.

De weg naar ‘Another Love’ was lang, maar de voldoening na 45 minuten ploeteren in het moeras was groot. Voor vijf minuten was Tom Odell een heilige en liet hij een glimp van het talent zien dat hij te weinig benut. Vier sterren voor het doorzettingsvermogen van het publiek, één voor de muziek.

Billie Eilish ★★★★☆

Billie Eilish: atypische popkoningin, maar wat een show! Beeld Stefaan Temmerman

“It’s fucking sweaty! Mijn froufrou is om zeep!” Yep, ook Billie Eilish had last van het Kiewitse microklimaat. Niet dat dat haar opvallend warmhartige, toegankelijke concert bezoedelde. Manna voor de jongste Pukkelpoppers. Ze landde op Pukkelpop in de gedaante waarmee ze zich ooit aan ons stervelingen openbaarde: de quirky, met goth en hiphop flirtende tomboy-meets-sportchick. Dit was de Billie die de fans van het eerst uur verafgoden.

Weinig verwonderlijk grossierde dat eerste stuk van de show in de pompende midtempo-elektro waarmee ze haar vroegste wereldroem oogstte. Het blijft frappant dat iemand met zo’n experimentele, minimalistische sound en onderkoelde, haast gefluisterde zang uitgroeide tot een popkoningin, aanbeden door de mainstreammedia. Nu ja, van die unheimische zangpartijen vingen wij amper iets op tussen de extatisch meebrullende superfans overal om ons heen.

Na ‘Lost Cause’ had de Californische zangeres “a breather” nodig en ging ze op een stoel zitten voor een slok water en wat ademhalingsoefeningen. Ze had namelijk een impressionant slotsalvo voor de boeg. ‘All the Good Girls Go to Hell’. ‘Everything I Wanted’. Oorwormen die twijfelden tussen ballad en disco. Of ‘Bad Guy’, getoonzette schizofrenie: stoer en schouderophalend tegelijk.

Joji ★☆☆☆☆

Tijdens de set van Joji – een 30-jarige YouTuber die zich omschoolde tot grootleverancier van lijzige r&b-ballades, en die met ‘Glimpse of Us’ heel TikTok veroverde – is mijn telraam in de fik geschoten. Genoteerd: 31 keer ‘Yooo, Belgium!’, 22 keer ‘Belgium, let’s gooo!’ en 7 keer ‘It’s about to get sad, Belgium!’.

Elke hypergevoelige pianosong voorzag hij van een inleiding in die trant: “Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.” Cool! Alsof je tijdens een begrafenis zou zeggen: ‘Yo, gasten, deze bitch gaat echt wel all the way in de grond nu, laten we knallen! Peace!’ Volgden: ‘Sanctuary’, een trage r&b-popballade, ‘Yeah Right’, een trage r&b-popballade, en voor de verandering: ‘Night Rider’, een trage r&b-popballade.

Twee nummers die dan toch ietwat de moeite waren: afsluiters ‘Slow Dancing in the Dark’ en ‘Glimpse of Us’, de gigahit van de miljarden streams en de begeleiding bij duizenden filmpjes van stervende puppy’s op TikTok. Twee songs die te onderscheiden vielen als heuse Originele Composities. Die zelfs zomaar góéd klonken. Povere balans, bitch.

Angèle ★★★★☆

Angèle oogde lekker relaxed en spontaan, maar het had wel een tikkeltje minder braaf gemogen. Beeld Stefaan Temmerman

Het concert begon met een beeld van een rollercoaster, vooraleer Angèle in baggy broek met wit korset haar entree maakte. Die rollercoaster was wel zo toepasselijk: ook haar concert stond helemaal op de rails, en enige ruimte voor improvisatie zou alleen maar héél slecht kunnen aflopen.

En toch oogde alles natuurlijk, relaxed, spontaan. De dansers waren minstens even goed als die van Years & Years of Jessie Ware. De kostuumwissel (een kortgerokt spacepakje) werd perfect gemaskeerd door een precíés lang genoeg durend intermezzo. En de nummers? Ideaal om 70 minuten mee te vullen. Hoogtepunt? Het met een welgemeend “Fuck the patriarchy!” ingeleid ‘Balance ton quoi’: tong uit de mond, schuddende kont, middelvingers in het verzet! Mag ze meer doen.

Want toch één puntje van kritiek: de rebelse kant van Angèle, die ze op haar sociale media vaker laat zien en die in ‘Ta reine’ en ‘Balance ton quoi’ wél naar boven komt, moffelt ze live nogal graag weg onder een dekentje van kinderlijke onschuld. Een doorbraak in Amerika verdraagt geen controverse. Eén kleine wens voor haar volgende tournee? Meer gevaar! Meer venijn! Meer van wat er écht speelt bij Angèle.

Ezra Collective ★★★★☆

De meest kosmopolitische der (relatief) jonge jazzvernieuwers mixte haast achteloos Londen, Lagos en Kingston tot een borrelende borsjtsj. Resultaat? Een feestje hors catégorie. Van ‘You Can’t Steal My Joy’ over ‘Ego Killah’ tot ‘Victory Dance’, van onheilszwangere dubreggae over traditionele afrobeat tot latin jazz en dolle ska, van broeierig over koddig tot opzwepend: het was alsof Ezra Collective het Londense Notting Hill Carnival in Kiewit had neergepoot.

“It’s not just happy music”, verzekerde drummer en bandleider Femi Koleoso ons. “Happiness is temperamental.” Prompt brak hij een lans voor het aanvaarden van je mentale feilbaarheid en riep hij op om met T-shirts te zwaaien als een “flag of joy”. Een soort groteske ‘Les Lacs du Connemara’ volgde, met een tent vol roterende kledingstukken en een dronken verrukking die je meestal uitsluitend om 4 uur ’s ochtends op een huwelijksfeest aantreft. Sterker: u werd zelfs wild van Koleoso’s drumsolo! Veel gekker hoeft voor ons niet.

Of toch: ‘Wet Suit’ van The Vaccines in een skaversie waar The Specials bij verbleekten. Lekker van de pot gerukt maar o zo zaligmakend. Zouden ze ook bar mitswa’s en communiefeesten doen?

Bob Vylan ★★★★★

Bob Vylan: withete punk met een groot stand-upcomedygehalte. Beeld © Stefaan Temmerman

“We gaan beginnen zoals we meestal doen: met wat lichte stretching en wat meditatie”, aldus de dodelijk laconieke Bob Vylan-frontman Bobbie Vylan. “We’re not the pacifist kind of punk”, klonk het. “We’re the violent kind of punks.” Zo bleek.

De gedreadlockte zanger fulmineerde tegen de “racist, fascist, homophobic bastards” van de politie. “Als een flik ons ooit te grazen neemt, nemen wij hém op onze beurt te grazen.” En tegen de Britse monarchie, alwaar de troon heden ten dage naar het schijnt gelukkig wordt bestegen door “the wife killer” en niet die andere zoon, “the paedophile”. Wij wisten de helft van de tijd niet of we naar wrange stand-upcomedy of naar een punkoptreden stonden te kijken.

Bobbies woeste, sarcastische performance toverde hoe dan ook het type demonische grijns op ons smoeltje dat wij vroeger, toen de dieren nog spraken, uitsluitend reserveerden voor Bill Hicks of het prille Rage Against the Machine. Wie met ons in de nineties tot volle wasdom kwam, dacht tijdens deze show vast ook aan gelijkgestemde lawaaimakers zoals Senser, Dub War en Techno Animal.

Nessa Barrett ★☆☆☆☆

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van haar adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire!

Nessa Barrett is een bipolaire 21-jarige – angststoornis, lipfillers en extensions incluis – die zich alle clichés van de TikTok-pop eigen heeft gemaakt. Hese stem? Check! Liedjestitels zonder hoofdletters? Check! Combinatie van kabbelende slaapkamerballads en poppunk uit de jaren 2000? Check! Teksten die héél letterlijk alles benoemen? Check! Er perfect uitzien, maar vanbinnen verscheurd worden? Dubbelcheck! Bingokaartje vol.

De stelregel bij Nessa Barrett: als je haar kon verstaan, dan was het het bandje dat meeliep. In ‘tired of california’ en ‘american jesus’ hoorde je een teug Lana Del Rey zoals er in Greta Van Fleet een teug Led Zeppelin zit. ‘i hope ur miserable until ur dead’ was gerecycleerde Olivia Rodrigo. ‘lie’ was gewoon saai. Toen ze daarna haar stem kwijt was, hoorde je aan de muziek geen verschil. Zo’n bandje wordt niet moe.

Boygenius ★★★★✩

Boygenius: een band met behalve een absolute controle over hun kunst, ook gewoon zichtbaar en aanstekelijk veel plezier. Beeld Koen Keppens

Boygenius wás al de supergroep van het jaar. Hun The Record wordt in steeds breder uitwaaierende kringen de plaat van het jaar genoemd. Zou hun Pukkelpop-passage, één dag nadat Phoebe Bridgers 29 werd, ook het concert van het jaar worden? Antwoord: niet helemaal, maar bij momenten kwam het kras dicht in de buurt.

Wat Boygenius onderscheidt van – en, laten we eerlijk zijn, beter maakt dan – de onmiddellijke concurrentie, is de duidelijke en charmante chemie tussen (dixit Michèle Cuvelier) de heilige drievuldigheid van de indierock. Hier stond een band met behalve een absolute controle over hun kunst, ook gewoon zichtbaar en aanstekelijk veel plezier.

Na het radiohitje ‘Not Strong Enough’ dunde het publiek aanzienlijk uit. De vertrekkenden hadden ongelijk, ook al omdat de band tijdens vaste slotsong (‘Salt in the Wound’) altijd iets bijzonders doet. Op hun vorige concert, in Keulen, kwam er taart bij te pas. Bridgers en Dacus knoopten tijdens het eerste couplet hun witte hemd open en werkten de rest van het optreden af met de borsten bloot, speelse worstelpartij op het podium incluis. Understatement van het jaar: moet kunnen!