Nothing But Thieves op Pukkelpop: te slordig voor een popshow en te lauw voor een rockshow ★★★☆☆

Op de laatste vier Pukkelpops speelde Nothing But Thieves drie keer, waarvan twee keer op de Main Stage en nu in een tot ver over de rand gevulde Marquee. Begin februari spelen ze in de Lotto Arena: nog 167 nachten slapen, maar wel al volledig uitverkocht. Op kousenvoeten zijn ze het soort band geworden waar Chokri’s en Schueren een moord voor begaan: een groep-met-randje die zonder schaamte de flosj van de mainstreampop pakt en graag meerijdt op de paardenmolen die de festivalzomer heet. Zie ook: Twenty One Pilots, Imagine Dragons en Bazart.

Aftrapper ‘Welcome to the DCC’ wees ons de weg naar Death Club City, de fictieve stad waarrond hun nieuwe plaat draait. De groove flirtte wel heel opzichtig met The Weeknd, maar als je voor het eerst de krijsende, soms Princelijke falset van zanger Conor Mason hoort, valt je bek open. Wel een atypisch nummer voor de groep, want de rest van de set was rock zonder omweg die door gitaristen Joe Langridge-Brown en Dominic Craik luchtdicht werd gekit. Soms viel dat mee: ‘Everybody’s Going Crazy' ging naast Josh Homme liggen en pikte na de seks de sleutels van z’n cabrio. Vaker viel dat tegen en verzoop je in vormeloze distortion.

Beeld Alex Vanhee

Het nieuwe nummer ‘City Haunts' groovet op plaat, maar dook live mee het moeras in. De ballade ‘Particles’ was een suikerzoete push to add drama. De Marquee ging plat en joelde elke stilte vol, ook als er minuten verloren gingen aan gitaristiek gefriemel. Dat is te slordig voor een popshow en te lauw voor een rockshow.

Ik zal het in hoofdletters schrijven, zodat ze het tot buiten de Marquee kunnen lezen: DIT WAS GEEN SLECHTE SHOW. Maar een heel goede was het al zeker niet, en dat hoop je toch van een band die als ze tegen dit tempo blijft omhoogklimmen nu al als headliner op de affiche van Pukkelpop 2025 mag worden gekalkt.

Het eindschot was wel hoopvol: ‘Unperson’ spatte uit de speakers zoals het hoort, ‘Impossible’ was de perfecte trage voor wie zijn water het liefst met grenadine lust en dan was er ‘Amsterdam’, dat Nothing But Thieves met de hakken over de Prinsengracht deed slagen.