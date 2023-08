Neusfluit of een wak koekje: dit zijn de dilemma’s op dag drie van Pukkelpop

Compact Disk Dummies of Peuk?

Compact Disk Dummies

Main Stage, 12u20 - 13u00

De kans is groot dat u als doorgewinterde festival survivor een déjà-vu krijgt bij Compact Disk Dummies. Openden zij een maand geleden namelijk ook niet al Rock Werchter? Geen bezwaar natuurlijk. Want wie de slaap uit zijn ogen wil dansen, of het feestje van vrijdagavond doodgewoon wil verderzetten, weet dan alvast dat die goed zit bij de gebroeders Coorevits. Mogelijk trappen ze alweer af met de ravissante retrodisco van ‘There’s No Sex Without You’, en raakt u middels een zinnenprikkelende choreografie voor het hoofdpodium op deze derde festivaldag zelfs nog aan een lief.

Peuk

Club, 12u40 - 13u20

Drie jaar geleden weer eens gestopt met roken, maar een goeie Peuk? Daar verlangen we nog wekelijks naar. Zeker wanneer die aangestoken wordt door zo’n pisnijdige Riot Grrrl als Nele Janssen. De venijnige peuke-herrie van dit Limburgse gezelschap schommelt tussen sludge pop, Cat Power en Sonic Youth, en herbergt ongeveer alles wat u ooit zo opwindend vond aan de rockscene uit de jaren negentig. Zelfs wie géén nostalgicus is, zal achteraf ongetwijfeld over flanel mijmeren.

Limp Bizkit of Amyl and the Sniffers?

Limp Bizkit

Main Stage, 19u35 - 20u35

De strijd barst zaterdagavond los tussen smaak en geur. Een wak koekje op het hoofdpodium? Of toch liever die dubieuze snuifdoos in de Club? Fred Durst en co hebben weliswaar een streepje voor op Amyl and the Sniffers, met een immens arsenaal aan hits. Zeg wat je wil over deze bezopen blast from the past, maar zowat élk nummer in de set zal luidkeels, vuisten in de lucht, bier naar binnen klokkend en met ontbloot bovenlijf gescandeerd worden. Even subtiel en smaakvol als een op barsten staande pukkel zijn deze hymnes van Limp Bizkit. Maar ter hoogte van Kiewit staan ze dit weekend dus wel op hun plaats. Zelfs nu Fred Durst zijn onnozel baseballpetje inruilde voor een al even debiel permanentje, waar enkel uw bobonneke nog jaloers op zou worden.

Amyl and the Sniffers

Club, 19u35 - 20u35

Green Day, Fall Out Boy en Weezer vroegen hen ooit mee op tour, maar geloof ons vrij: Amyl and the Sniffers klinkt baldadiger, gemener en méér punk dan voornoemde bands. In 2019 waren ze nog één van de revelaties op de Slope stage van Rock Werchter, en nu mag je ongetwijfeld een soortgelijk vuurwerk met uitgestoken middelvingers verwachten van dit Australisch zootje ongeregeld. Maak je borst nu alvast nat voor ongerijmde vuilbakkenpunk, extravagante glam en ratelzang.

Joji of Nia Archives?

Joji

Marquee, 20u35 - 21u35

De Japanner Joji beleefde ooit zijn doorbraak op YouTube als internet-komediant Filthy Frank, maar herinner die aardige jongen liever niet aan deze immens succesvolle jeugdzonde. Dat vunzige verleden achtervolgt hem kennelijk nog middels angstdromen en paniekaanvallen. Het zou ook wat flauw zijn: Joji heeft vandaag een succesvolle tweede lease op zijn leven genomen als gediplomeerde neusfluitist (géén grap, naar verluidt) en als crooner die zoete soul, alternatieve r&b en indie-elektronica voor zijn karretje spant. Fan van Frank Ocean, maar bleef u deze zomer vooralsnog op uw honger? Joji is een sympathiek alternatief.

Nia Archives

Lift, 20u35 - 21u35

Nia Archives mag zich een archetypisch product van de Britse Generatie Z noemen. Drum-’n-bass en UK jungle uit de nineties laat ze in een schuimbad van soulvolle pop drijven. En roeren maar! Met haar kletterende breakbeats uit Leeds doet ze de clubnachten van weleer heropleven. Maar tegelijk creëert ze een loom tot kwetsbaar sfeertje in de Lift met haar wonderlijke stem. Perfect voor de liefhebbers van PinkPantheress of M.I.A.