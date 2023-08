Muzikaal is er geen ruk aan, de rest valt niet te snappen. Toch treft Joost weer doel op Pukkelpop ★★★☆☆

Volg al het Pukkelpopnieuws in onze liveblog.

Tevens is Joost Klein bij mijn weten de enige artiest die zijn vaste stek op Pukkelpop afdwingt door het festival met regelmaat te vermelden in zijn songteksten. Zo kan ik het ook, denk ik, en tegelijk zie ik niemand het ’m nadoen. Joost op het hoofdpodium was namelijk minder een optreden dan een gesloten inrichting waar iemand van het personeel na een lange werkdag vergeten was om het hangslot terug op de kooien te plaatsen. Het internet was weer eens uitgelopen tot op het hoofdpodium, en dweil noch emmer konden soelaas brengen.

Beginnen deed Joost met een troep mimespelers van variërende kunde en een playbackronde waarin behalve ‘Billy Jean’ ook ‘Sweet Dreams’ eraan moesten geloven. Het eerste meezingmoment kwam tijdens ‘Ome Robert’, te weten: ‘Suck my dick, bitch’. Ik zie niet snel een Nobelprijs voor Literatuur Joosts kant uitkomen, maar het lijkt me sterk mocht hij daar wakker van liggen. Als hij al ooit gaat slapen. Halverwege het uurtje Joost op de Main Stage werd ik vruchteloos wandelen gestuurd aan de bar: een poncho tot daar aan toe, maar rilatine hadden ze niet zo snel op voorraad.

Tijdens ‘Meeuw’ noteerde ik maar liefst twee tekstflarden: ‘Fuck jou en je bestaansrecht / ik ben een alien, en die bestaan echt’, en het zonder meer gevleugelde ‘Ik ben flyer dan een meeuw / het is de blanke Paul de Leeuw’. Zelfs met een geweerloop tegen de slaap en onder dreiging van onmiddellijke abonnering op Trends zou ik voor de liefde Gods niet weten wat daarmee bedoeld wordt, maar dat kan ook aan mij liggen: het hele optreden lang stond ik op het punt om me door derden onbevoegd te laten verklaren op grond van een te vergevorderde leeftijd. Of toch enige herkenning: Joosts dj had naast zijn computers ook zo’n stel oude beeldbuizen staan van in de tijd van Windows 95. Verzoeknummers van mijnentwege – ‘Duke Nukem 3D!’ ‘Quake’! ‘Age of Empires’! – werden weer eens straal genegeerd. Ondertussen stond bezijden het podium ook nog de hele tijd iemand in bloot bovenlijf een lelijk schilderij te maken. Van ironie verdenk ik Joost niet, dus tast ik ook daaromtrent in het duister.

Beeld Alex Vanhee

Ik denk niet dat het Joost per se om de muziek te doen is. Of dat hoop ik toch, anders vuur je niet onbezorgd ‘Crazy Frog’ af op weerloze mensen. Joost is: gabberen op WhatsApp-notificaties en het gedreun van foutmeldingen, en toch teksten projecteren als ‘Zit niet zoveel op je telefoon joh, geniet van de experience’. ‘Genieten’ is geen werkwoord dat zonder bijgedachte in me opkomt als ik zo op één-twee-drie mijn concertbeleving moet beschrijven tijdens Joost. En tegelijk kom ik ook niet verder dan ‘Joost is het eindstadium van het internetnihilisme’. ‘Ik wil je’ van De Kreuners kwam ook weer voorbij, maar dan zonder Walter Grootaers dit keer. Wellicht riskeer je één of andere kosmische disbalans als zowel hij als Koen Wauters op dezelfde editie van Pukkelpop staan.

‘Ik ga een gedichtje brengen,’ klonk het plots, en dan: ‘IK WIL STILTE! ABSOLUTE STILTE!’ Net als vorig jaar bracht hij het daaropvolgende ‘Florida 2009’, over de dood van zijn vader, vanuit verdekte opstelling, aan het oog onttrokken door een vlag. Op het grote scherm zag ik iemand oprecht huilen bij de tekst. Tot ook nu weer mede-YouTube-fenomeen Acid kwam meestuiteren en, na Sophie Straat op donderdag, ook hij de nagedachtenis van Sanda Dia een rechtvaardiger rechtsbestel toewenste. Walter Van Steenbrugge zat te wachten in de VIP-ruimte, neem ik aan. Al zullen schadevergoedingen deze keer allicht uitblijven: een stagedive kwam er niet van dit jaar. Wel werd de microfoon van Joost aan het eind afgesneden, want hij weigerde het podium te verlaten terwijl men de boel al aan het opkramen was. Hij wil naar het Eurovisiesongfestival voor Nederland, viel nog net te verstaan voor het abrupte einde. Dat kan er daar ook nog wel bij, vast.

Beeld Alex Vanhee

Muzikaal vond ik er geen ruk aan, en de rest snapte ik niet. Maar toch denk ik dat Joost weer doel trof op Pukkelpop. ’t Was des duivels speelpleinwerking. Ketnet na middernacht en met toediening van twijfelachtige speed, en de vleesgeworden waarschuwing aan ouders om hun kinderen niet zomaar laks voor YouTube te parkeren. Wie weet door wie worden ze opgevoed daar.