Mickael Karkousse verkende heel wat hoeken en kantjes van zijn muzikale speeltuin ★★★☆☆

Een renaissance was het nochtans niet écht. Je kunt bezwaarlijk beweren dat Mickael Karkousse op Pukkelpop uit zijn comfortzone stapte. Mocht hij ons plots op bluegrass, doommetal of gabbertechno hebben getrakteerd, ja, dán hadden we onze meest borstelige wenkbrauw opgetrokken.

Maar ‘Hello’, een naar Franse eighties-synthpop knipogende instrumental – Mylène Farmer, iemand? – , voelde aan als één van de blitse reddingssloepen die het moederschip GOOSE herbergt. Uit die ufo plukte Karkousse de bassist Tom Coghe – die vrijdag al de Main Stage inpalmde met Bazart – om een gespierde fond onder de songs te leggen. Met een groovemachine als Steve Slingeneyer achter de drums, een man die in het verleden Soulwax van zompige ritmes voorzag, haal je moeiteloos het hoge niveau waarvoor GOOSE bekendstaat.

Beeld Alex Vanhee

Toegegeven, toen Karkousse onversaagd de balladtour opging, viel GOOSE in geen velden of wegen te bespeuren. Nik Kershaw daarentegen, die hoorden we wél doorschemeren in de uitgerokken synthpatronen. En ook enigszins James Righton, ex-Klaxonszanger en DEEWEE-getrouwe, met wie Karkousse een slim, dwars popinstinct en de liefde voor analoge klanken gemeen heeft.

Puike nieuwe single ‘Darling’ entte zich op de French touch van Philippe Zdar en Etienne de Crécy: met zo’n rolmodellen kieper je al eens moeiteloos een Clubtent ondersteboven. ‘The Good Life’ twijfelde met zijn gescandeerde refrein en sirenengezang tussen euforische britpop en het type festivalanthem waar ook The Subs, Compact Disk Dummies en, jawel, Daan een patent op hebben. Zo deed Karkousse al bij al toch weer erg Belgisch aan.

‘I’m dancing like a fool!’ schreeuwde hij over een elektrogroove met ‘Synrise’-ambities. Een ademstoot later legde hij een in wanhoop gemarineerde zangmelodie neer over potige, met ijzingwekkend logge drums dooraderde synthrock, links van een topzware Metro Boomin-productie, rechts van S U R V I V E, soundtrackleverancier voor ‘Stranger Thing’s. Nee, eendimensionaal is hij geenszins, die Karkousse.

’t Maakte ons rrrrrrááázendbenieuwd naar zijn solodebuut ‘Hello’ dat dit najaar verschijnt. Zou dat ook zoveel hoeken en kantjes van zijn muzikale speeltuin verkennen?