Loyle Carner heeft een stem van een generatie wier lief en leed in zijn raps wordt weerspiegeld ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws op onze liveblog.

Wat bleek? U feestte een lekker eind weg op de besognes van Loyle Carner. In een snikhete Dance Hall ging u los bij ‘Hate’, in wezen een getoonzette identiteitscrisis, en bij ‘Plastic’, beklag over de consumptiemaatschappij en de narcisten die er huizen: ‘Yeah, like a plastic cup, plastic queen / Like a plastic man in a plastic house with a plastic dream / Clinging to a plastic screen, face lit from a plastic beam / Face hurts from a plastic smile, on plastic days, in plastic scenes.’ Dolletjes, zo’n imploderende Westerse wereld! Zijn we te cynisch? Sorry, het zullen de saunatemperaturen in de hal zijn geweest.

Het jazzy ‘Angel’ droeg Carner op aan zanger Tom Misch die op de plaatversie meezingt: ‘t Was een aaibare track uit een tijd waar sceptische zuurpruimen Carner afdeden als een zacht eitje. Daar heeft hij geen last meer van. Te oordelen naar de gelukzalige gezichten uit het publiek die op de videoschermen voorbijgleden, wordt Carner als een vaste waarde gezien: een Stem van een generatie wier lief en leed in zijn raps wordt weerspiegeld. Carner heeft hoe dan ook zijn meerdimensionaliteit intussen over drie steengoeie albums kunnen uitsmeren.

Op Pukkelpop gleden er bijgevolg genoeg kosmossen door Carners muziek om uw en onze meest hartstochtelijke verlangens in te laten verdampen. Zulks lukte aardig in de groeven van de Dillabeat uit het melancholische ‘Yesterday’ en temidden van de zalvende gospel uit ‘Nobody Knows (Ladas Road)’.

‘Homerton’ droeg hij op aan zijn zoontje ‘dat normaal zit toe te kijken aan de zijkant van het podium, maar vandaag jammer genoeg thuis zit’. Dat krakje dat u hoorde, was geen defecte speaker maar ons vaderhart dat brak.

Loyle Carner en Roméo Elvis Beeld rv

‘Still’, een tedere sneer naar ‘toxic masculin bullshit’ kon op veel bijval van de fans rekenen. De gloeiende soul van ‘Loose Ends’ voelde aan als een helende hymne in een hiphopeucharistie waar glimlachende jongens en meisjes gelukzalig heen en weer wiegden, terwijl Carner zijn duivels liet vervliegen met de vooravondhitte: ‘Another day you’re / heartbreakin’, you resented the stage / You feel that same rage / Watch the crowd, watch the stage thinkin’, “Shit” / Rather in the crowd with your mates drinkin’ / Misbehaviours, catch another dame winkin.’

Yep, sarcasme valt op een koude steen bij Loyle Carner. Bij hem draait het om ‘t helen van hart en ziel, geloof het of niet. De fluwelen jazzhop van ‘Ain’t Nothing Changed’ was op dat vlak het equivalent van doeltreffende microdosing. ‘Ottolenghi’, met die succulente vocal van Jordan Rakei op tape, legde prompt duizend toehoorders op de therapeutensofa voor een schouderklopje en een knuffel.

Tja, hoe doe je jouw Belgische publiek tot slot helemaal duizelen? Door de Brusselse rapheld Roméo Elvis op het podium te vragen om samen het duet ‘Les Oiseaux’ te brengen.

Lepe kerel, die Loyle.