Kids With Buns en hun fans delen eenzelfde gretigheid om hun genegenheid met elkaar te delen ★★☆☆☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

En ja, het was technisch gezien al twintig minuten na de noen, maar op festivals geldt nu eenmaal een tijdsverschil van drie uur met de echte wereld. En toch had het eerste optreden van Kids With Buns op Pukkelpop al vroeger mogen vallen: wat ze op punt stonden te doen, zo vertrouwden Marie Van Uytvanck en Amber Piddington u toe, daar droomden ze al van sinds hun dertiende. Van u weet ik het niet, maar dat er ook tienerdromen bestaan die zelfs na de golfslag voorafgaand aan het wasdom nog dobberende blijven, vond ik een troostende gedachte zo zonder croissants.

‘Hoe zijn jullie uit bed geraakt?’ wilde Piddington ook nog weten, want ze maakt tenslotte wel slaapkamerpop. In mijn geval kwam daar bijstand van de brandweer aan te pas, maar voor de overige aanwezigen leek het veel moeitelozer te zijn gegaan. In hun gretigheid om hun genegenheid mee te delen aan Van Uytvanck en Piddington, hadden velen hun toevlucht genomen tot oneigenlijke voorwerpen om een boodschap op neer te pennen. Daar bestaan nochtans prima bordjes voor die voor niets afgehaald kunnen worden op de wei – u herkent ze aan het Humo-logo – maar in de Club deed één iemand het bijvoorbeeld met de achterkant van een diepvriespizzadoos. Vooraan vroeg iemand om een knuffel, die ze ook kreeg na afloop. Kijk, dat vind ik nu fijn. Eén iemand stak een eetbord omhoog. Zeg er maar eens iets van.

Beeld Stefaan Temmerman

Kids With Buns menen wat ze zingen, en zingen wat ze menen te moeten zeggen. Nadat de regenboogvlag even het woord had gevoerd, was het ineens tijd voor een gender reveal. Proficiat: het was een plaat. Langspeeldebuut ‘Out of Place’, een titel waar je mee voortkunt, zal verschijnen op 13 oktober, zo kon men noteren. Op basis van het nieuwe materiaal dat Van Uytvanck en Piddington hadden meegebracht ter demonstratie, mag die datum in de gaten gehouden worden. Schrijf het op, of deel het desnoods mee aan uw personeel als die uw agenda beheren. Maar na afloop, toen de knuffels uitgedeeld werden, was er duidelijk al iets in vervulling gegaan voor Kids With Buns. Broeva! Haro!