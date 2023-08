Jessie Ware wilde met haar discosongs mikken op de heupen, maar het publiek wilde niet dansen ★★★★☆

Volg al het Pukkelpopnieuws in onze liveblog.

In de juiste omstandigheden was de set van Jessie Ware op Pukkelpop de perfecte popshow geweest. Maar na vandaag is geweten: de juiste plek voor de Britse discochanteuse is niet de Marquee om half vijf, slechts voor de helft gevuld en dan nog voornamelijk met dansbenen die op voorhand beslist hadden om op stal te blijven. En laat dat net het probleem zijn: tijdens een set van Jessie Ware horen schouders uit de kom te vliegen en moeten de tentflappen behangen worden met lichaamssappen.

Een eerste vaststelling: ondanks de boerenjaren ten tijde van klassiekers als ‘Wildest Moments’ wordt Jessie Ware liever niet langer geconfronteerd met de Jessie Ware die ze ooit was. Op Pukkelpop bestond haar set op één ballade na uitsluitend uit de disco van haar recente worp ‘That! Feels Good!’ en voorganger ‘What’s Your Pleasure’ – platen die bestaan uit popchansons die niet op het hart maar op de heupen mikken.

Met andere woorden: ze wil niet meer een Céline Dion voor millennials zijn, maar uit zich tegenwoordig als een afstammeling van Donna Summer. Bewijsstukken: ‘Begin Again’, met dansers die sensueel rond de werkgever kronkelden, ‘Soul Control’, ‘Pearls’ en het koebelmoment in soulbom ‘Ooh La La’. De show had iets weg van Years & Years, eerder deze editie, minus de vulgariteit. ‘Pleasure’ aan het einde van de set was bijvoorbeeld de kwalitatieve discopop die Years & Years beoogt maar niet weet te maken. Voor Jessie Ware daarentegen blijkt floor fillers produceren een routineklus.

20230819 Kiewit Belgium: Pukkelpop, Jessie Ware Beeld © Stefaan Temmerman

James Murphy van LCD Soundsystem zou voor ‘Hot N Heavy’ drie lama’s en een nier veil hebben, de advocaten van Robyn bestuderen momenteel de gelijkenissen tussen ‘Save a Kiss’ en het oeuvre van de Zweedse popster. En nog even twee persoonlijke favorieten uitlichten: ‘Freak Me Now’ en ‘What’s Your Pleasure’. Verfrissend en verrukkelijk. Het sorbetijs van de hedendaagse popmuziek.

En toch blijft de nasmaak wrang, omdat dus al metéén duidelijk werd dat het publiek uit toeristen bestond, terwijl Jessie Ware een tent vol huidhongerige maniakken verdient. Ze ergerde zich zelfs zichtbaar aan de lakse houding van het publiek. Tijdens ‘Say You Love Me’ werd ze overrompeld door een lawine van rumoer, en dat knaagde, duidelijk. ‘Hallo! Wadist?’ gebaarde ze. Ze richtte haar microfoon tot het publiek, maar de respons was lauw, zeer lauw.

Enkel tijdens ‘Believe’ (een Cher-cover, ja) kreeg ze iederéén mee en vingen we een glimp op van wat een concert van Jessie Ware kán zijn. Aan alle Belgische bookers die dit lezen: doe haar maandag een mooi voorstel. Mijn dank zal groot zijn.