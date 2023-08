Het aanstekelijke geluk van Angèle, de triomf van Clouseau en een schreeuwende kleuterjuf: de beste en slechtste acts van de tweede dag Pukkelpop

DIT WAREN DE BESTE ACTS

Turnstile speelde het optreden van het fucking weekend! ★★★★★

Een goudvis blijft groeien naargelang de beschikbare ruimte. In een armetierig visbokaaltje kwijnt zo’n kleine Goldie weg, maar zet ’m in de oceaan, en hij weegt binnen de kortste keren 30 kilo. En zo is het ook met Turnstile, het bescheiden hardcoregroepje dat vorig jaar op de Main Stage van Werchter, en nu nog méér op die van Pukkelpop, mastodontische proporties aannam. Gróótse prestatie!

Het aanstekelijke geluk van Angèle: tong uit de mond, schuddende kont, middelvingers in het verzet ★★★★

KIEWIT, BELGIUM - AUGUST 19 : Angele op de MainStage pictured at Pukkelpop on August 19, 2023 in Kiewit, Belgium, 19/08/2023 ( Photo by Joel Hoylaerts / Photo News ) Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Angèle zit in de lift, op weg naar de hoogste verdieping van de fierste wolkenkrabber van de showbizz. Behoudens verbijsterende accidenten of, ik zeg maar iets, een muzikale samenwerking met Marc Coucke, is het onvermijdelijk dat zij ooit aan de absolute top zal staan. Op Pukkelpop kon ze al zo goed als boven de wolken uit kijken.

Lees hier de volledige recensie

Tijdens Osees kon je even vrezen: hier vallen doden ★★★★

Osees. Beeld Koen Keppens

De eerste helft van Osees’ optreden in de Club werd gekenmerkt door een vervaarlijk groeiende intensiteit, en toen op een gegeven moment ook nog toetsenist Tomas Dolas een barbieroze gitaar bovenhaalde, kon je zelfs vrezen: hier vallen dra doden.

Het concert van Clouseau was een ware triomf ★★★★

Tarkastaja - Clouseau. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Wie verwacht van festivaloptredens dat ze droogresten achterlaten als euforie, herinneringen bestand tegen de duurtijd van een katerig weekend, en een hardnekkig ik-was-erbij-gevoel, die had z’n entreegeld er dankzij verrassingsact Clouseau uit gehaald.

Lees hier de volledige recensie

2manydjs was een orgasme voor het brein van de hardleerse popfreak ★★★★

2ManyDj's. Beeld Alex Vanhee

De muzikale ADHD’er in ons liet zaterdagnacht zijn hoofd door 2manydjs verbouwen tot een flipperkast. Het Gentse broederpaar eerde in de marquee nog maar eens op onnavolgbare wijze de popmuziek. Kicken? Kicken.

Lees hier de volledige recensie

Compact Disk Dummies deden de grootste chirofuif van ons land ontploffen ★★★★

Compact Disk Dummies. Beeld © Stefaan Temmerman

Waar was de hitte van gisteren? Waar hing de zomerzon? Achter regenwolken die halfweg de set van Compact Disk Dummies openbraken. Maar daar trokken Lennert en Janus Coorevits zich geen ene fuck van aan.

Lees hier de volledige recensie

Nia Archives liet de drum-’n-bass verrijzen als was het Christus na de kruisiging★★★★☆

Nia Archives. Beeld Koen Keppens

In een met zwetende lijven toegeplamuurde Lift zette Nia Archives de reïncarnatie van de échte drum-’n-bass elegant kracht bij. Halle-fucking-lujah!

DIT WAREN DE SLECHTSTE ACTS

Bij Tom Odell was elk nummer inwisselbaar, saai en krak hetzelfde ★

Tom Odell. Beeld © Stefaan Temmerman

Tom Odell is gezegend met een naam die singer-songwriter uitstráált, maar dat betekent niet dat hij het daarom ook had moeten worden. Vier sterren voor het doorzettingsvermogen van het publiek, één voor de muziek. Het positieve: het kan vanaf nu alleen maar beter.

Lees hier de volledige recensie

Joji speelde een set gevuld met inwisselbare, trage r&b-popballades ★

Joji. Beeld Alex Vanhee

Elke hypergevoelige pianosong voorzag hij van een inleiding in die trant: ‘Can I be real with you? It’s gonna get real beautiful up in this bitch.’ Cool! Alsof je tijdens een begrafenis zou zeggen: ‘Yo, gasten, deze bitch gaat echt wel all the way in de grond nu, laten we knallen! Peace!’

Lees hier de volledige recensie

Anne-Marie speelde net iets te vaak een kinderjuf ★★

Anne-Marie. Beeld Koen Keppens

Vergis u niet, Anne-Marie mag er dan uitzien als This Barbie is gonna burn her ex’es house down – compleet met kilo’s oud ijzer bengelend aan haar oorlel, edgy patchwork-tattoos en doorschemerende tepels – haar songs en persoonlijkheid zijn zo scherp als een soeplepel. De bolle kant.

Lees hier de volledige recensie

Joost was als Ketnet na middernacht, met toediening van twijfelachtige speed ★★★

Joost. Beeld Mine Dalemans

‘Ga jij naar Joost kijken? Heb je er zin in?’ Joost is blijkbaar in geen tijd het soort festivalact geworden waarover wildvreemden je aanspreken aan het pissijn. Maar muzikaal vonden we er geen ruk aan, en de rest snapten we niet.

Lees hier de volledige recensie

De handen gingen het hardst op elkaar voor Pongo’s wulpse danseressen ★★

Pongo. Beeld Koen Keppens

We kunnen het u vergeven moest u nog nooit van de Angolees-Portugese zangeres Pongo gehoord hebben, maar de woorden ‘wegue wegue’ leest u ongetwijfeld in het correcte ritme. Pongo is de onmiskenbare stem op de hit van Buraka Som Sistema, een hit die meteen ook het hoogtepunt van haar voor de rest matige show vormde.