Froukje begon rustig, maar blijkt uiteindelijk een bom van een binnenkomer ★★★☆☆

Volg al het festivalnieuws ook in onze liveblog.

‘Hier is de Annie M.G. Schmidt van de pop!’, zei presentator Luc Janssen extatisch in zijn geheel eigen stijl. Froukje opende op de Main Stage van Pukkelpop met klimaatanthem ‘Groter dan ik’. Een bom van een binnenkomer, maar ook: ontroerend om te ontdekken dat iemand die na 2000 geboren is het verschil kent tussen ‘dan ik’ en ‘dan mij’.

Froukje had een bleke driekwartbroek aangetrokken en droeg een stropdas boven een hemd met korte mouwen. Ze had iets weg van Avril Lavigne ten tijde van ‘Sk8er Boi’ maar dan cooler en niet in het bezit van supermarktpunk maar van potige popsongs die geboetseerd waren om uit te stallen op een Main Stage.

‘Groter dan ik’ en ‘Onbezonnen’ zijn niet langer broze slaapkamersongs maar werden stadionfähige hits met dank aan de batterijen breakbeats die Skrillex in 2011 als vermist had aangegeven. ‘Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon,’ zong ze veelzeggend. Froukje Veenstra heeft de laatste jaren giraffenstappen gezet, wat haar spot op het hoofdpodium van Pukkelpop dan ook rechtvaardigde.

Maar hoe goed, dansbaar en charismatisch ze ook begon, zo kabbelden songs als ‘Heb ik dat gezegd?’, ‘17’ en ‘Licht en donker’ omdat ze simpelweg te licht waren om op te boksen tegen het publiek waarvan het grootste deel op dat moment tekenen vertoonde van een moker van een middagdip.

Tijdens ‘Uitzinnig’ stripte Froukje tot een wandelend reclamebord voor de ondergoedafdeling van Calvin Klein, al bleek niet die song maar ‘Naar het licht’ hét kantelpunt van een set die goed maar tot dan niet verwoestend was. ‘Nooit meer spijt’ was echter een brute aanslag op de heupen, tijdens ‘Als ik God was’ en ‘Niets tussen’ zag je indommelende tieners plots klaarwakker worden. De apotheose was, zoals altijd tijdens een set van Froukje, de ultieme festivalanthem ‘Ik wil dansen’.

Froukje schiet nog tekort om een uur lang een massa te boeien die uit meer passanten dan fans bestaat. Beperk haar tijd tot 40 minuten en ze schudt moeiteloos een viersterrenconcert uit haar korte mouw.