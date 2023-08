Dry Cleaning op Pukkelpop: droog, rechttoe, rechtaan en iets waar je niet te veel bij moet nadenken ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Wanneer ik, dronken van euforie, door de straten zwalp, is ‘Gary Ashby’ van Dry Cleaning een trouwe bondgenoot. Op Pukkelpop bracht de band rond elegante woordbraker Florence Shaw dat nummer over een ontsnapte schildpad die Gary heet als derde. ‘He used to love to kick it with his stumpy legs / Shoop-shoop-shoop-shoop’ mijmerde Shaw over haar ‘family tortoise’ terwijl ze uitvoerig een dakschild bestudeerde.

Na het uitvallen van de concurrentie triomfeerde Florence Shaw met de wisselbeker van ‘beste Florence van het festival’. Ze deed dat in haar geheel eigen stijl, of eerder het gebrek eraan. Googel naar een voorbeeld van ‘ennui’ en je krijgt haar te zien. Ze is geen poseur, en dus niet cool omdat ze pretendeert cool te zijn maar omdat ze cool ís – onverschillig maar desondanks charismatisch. Ze gedraagt zich vreemd, lijkt dingen te zien die er niet zijn, staart récht in je ziel en wierp kushandjes nadat ze in ‘Her Hippo’ een geëlektrocuteerde elektricien had bezongen. Als Florence Shaw ooit een cult start, hang ik op de eerste rij aan haar lippen.

Wie de wind volgde en per abuis in een akelig lege Club belandde, trof een groep aan die moeilijk thuis te brengen valt. Het is spek naar de bek van wie vrijwillig naar Yard Act, Bodega, Wire en Protomartyr luistert – zwartzakkenmuziek die het best aardt op plekken waar ratten liever gezien zijn dan mensen. Een troosteloos ogende Club was dan ook de perfecte plek om alternatieve wereldwonderen als ‘Kwenchy Kups’, ‘Hot Penny Day’ en ‘No Decent Shoes for Rain’ van dichtbij te bewonderen.

‘If you like a girl, be nice / It’s not rocket science.’ Florence Shaw zingt – of eerder: spreekt – in oneliners. Het zijn niet bepaald songteksten die je op je ledematen laat graveren, maar het zijn wel de grappige, slimme observaties in een setting waar door de constante toestroom van boze bassen en grauwe gitaren weinig te lachen viel. Dry Cleaning was droog, rechttoe, rechtaan en iets waar je vooral niet te veel bij moest nadenken. Nooit eerder zag ik zoveel schoonheid in eentonigheid.