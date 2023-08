Clouseau op Pukkelpop: niet de festivalact die we dachten nodig te hebben, wel de festivalact die we verdienden ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws in onze liveblog.

Ja, ik had het kunnen weten, want er waren opmerkelijk veel hints in die richting. Mensen die vertaler-tolk hadden gestudeerd met de onfortuinlijke afstudeerrichting Fins, wezen er daags voordien op dat ‘Tarkastaja’ in die taal ‘Inspecteur’ betekende. Vooral bij Chokri moet dat nervositeit hebben opgeroepen, want festivalorganisatoren hebben doorgaans een broertje dood aan verrassingsoptredens van de Bijzondere Belastinginspectie. De rest redeneerde als volgt: er bestaan tot op heden geen bands die Aspe of Witse heten, dus bleven er bijster weinig mogelijkheden over. Nog zo’n hint: Pukkelpop zou Tarkastaja hebben ontdekt op het showcasefestival Eurosonic. Daar had nooit iemand gestaan die Tarkastaja heette, zo bleek na summier onderzoek. Dat kon met andere woorden niemand anders zijn dan Clouseau, want die hadden òòk nog nooit op Eurosonic gestaan. Ten slotte was er nog de website tarkastaja.be, die uit niets anders bestond dan een foto van Koen Wauters. Dat kon een afleidingsmanoeuvre zijn. Alleszins, zoals een andere inspecteur ooit zei na een neut te veel: the thick plottens.

Op een drafje naar zaterdag, de Marquee, één uur. Publiek: talrijk. Verwachtingen: tennisraketgewijs hooggespannen. De twee anonymi traden aan, maar bleven eerst nog even sans-papiers spelen met ‘Fuck ’em All’, het enige traceerbare nummer dat luidens factcheckers aan het onbekende Tarkastaja toegeschreven kon worden. Gevallen waren de maskers nog niet, maar zij die hun BV-determineertabel meegebracht hadden, wisten alras waar de klepel hing: één van de twee had duidelijk een merkwaardig getatoeëerde ring om de vinger, en de ander kon niet dansen. Dat kon niet anders dan Clouseau zijn. En jawel: ‘Nobelprijs’ zwol aan, en één ontmaskering in close-up later was het eerste aantreden van Clouseau op Pukkelpop een feit. Niet de festivalact die we dachten nodig te hebben, allicht wel de festivalact die we verdienden. Hadden we maar niet zo hard moeten klappen voor Willy Sommers destijds. Waar een Willy is, is een weg. Ook voor een Wauters.

Beeld Koen Keppens

Ik gebruik de versleten stoplap ‘delirium’ niet graag zonder directe aanleiding en een glas in de buurt, maar de publieksreactie op de publiekelijke ontmaskering van Tarkastaja laat me weinig keus. ‘We zijn hier een jaar mee bezig geweest,’ nam de Koenste aller Wautersen het woord. Dat leek me betrekkelijk lang om Eppo Janssen een stel duimschroeven aan te draaien, maar ik denk niet dat er na afloop verontschuldigingen of schadevergoedingen zullen volgen. In ‘Anne’ dacht de plankenvloer verkeerdelijk onder een optreden van Fred Again... te liggen in The Barn. In ‘Vonken & vuur’ ook. In ‘Tegenpartij’ ook. Deze recensie schrijft zichzelf.

‘De meeste nummers die we zullen spelen zijn ouder dan jullie,’ besefte Wauters zelf ook. ‘Het heeft 39 jaar geduurd, maar we zijn hier eindelijk.’ Hoe lang dat is, dat kon je horen aan ‘Brandweer’, en aan hoe een tekstflard als ‘Dag mijn lieve kleine meid / weet je nog wie ik ben’ ooit aanzienlijk minder twijfelachtig moet hebben geklonken uit de mond van een hevig zwetende 55-jarige. En toch was dit het juiste moment en het juiste publiek voor Clouseau. Klonk de blinkende boodschap in ‘Vanbinnen’ een generatie geleden nog belegen, dan kwam ze in 2023 de Marquee binnen met een onverhoopt bijdetijdse bijklank. Sindsdien zijn sociale media, zoals u weet, een dingetje geworden. Ik verdenk Clouseau nochtans niet graag van prangend actueel maatschappelijk activisme, maar kijk: het is een rare Pukkelpop dit jaar. Buiten stroomde het volk onderwijl onophoudelijk toe, tot ver buiten het zeil. Het regende, ja. Maar dat had er eens niets mee te maken, denk ik.

Beeld Koen Keppens

Ze zeggen dat ik taai ben, dat ik een echte haai ben. Het lijkt alleen maar zo, want ik, die ooit heel veel moeite heb gedaan om in weerwil van le tout Belgique niét naar het Sportpaleis te pendelen voor Clouseau, kon zonder scrupules erkennen dat er deze Pukkel-editie al bijzonder vernuftig uit de hoek gekomen moet worden om de geschiktheid van ‘Domino’ als slotnummer te overtreffen. Ooit komt er geheid een dag dat ik tijdens ‘En dans’ een rücksichtslose kniezwengel uit de gewrichten wring. Die dag was – wiejoewiejoe – niet zaterdag. Maar ontkennen dat het Pukkelpop-concert van Clouseau een triomf was, is onzinnig. Vernietigend voor hokjes en scheidingswanden: zolang je niet dringend moet kakken, is het allemaal best. Vooral als Helmut Lotti ondertussen op Graspop staat, en het broederpaar Wauters wél hun lederen broek heeft thuisgelaten.

Wie kwam voor het Finse elektroduo was eraan voor de moeite – je zult ’t altijd zien – maar wie verwacht van festivaloptredens dat ze droogresten achterlaten als euforie, herinneringen bestand tegen de duurtijd van een katerig weekend, en een hardnekkig ik-was-erbij-gevoel, die had z’n entreegeld er alweer uit gehaald. Rare Pukkelpop, dit.