Charismatisch en een tikkeltje gestoord is YUNGBLUD de patroonheilige van de teenage outcasts ★★★★☆

De excentrieke frontman vloog uit de coulissen en in een toonaard die mij meteen op eerste hulp zou doen belanden, jutte hij zijn publiek op als een hondsdolle kleuter op kerstochtend om hen een exuberant uur lang nooit meer toe te staan te bedaren. Al bij opener ‘21st Century Liability’ zat ik met twee vragen: wat heeft hij gepakt? En waar kan ik het ook halen? vanaf ‘The Funeral’, de hitsingle van zijn nieuwste album die live nóg scherper klonk, gaf het publiek zich helemaal over.

De ouders die met hen kroost al enkele fraaie plekjes voor Billie Eilish probeerden te bemachtigen, trokken grote ogen wanneer zoon- en dochterlief plots uitbarsten in zinnen als ‘My daddy put a gun to my head / Said, ‘If you kiss a boy I’m gonna shoot you dead’ / So I tied him up with gaffer tape and locked him in the shed / Then I went out to the garden and I fucked my best friend.’ Bezorgde ouders lieten hun blik opnieuw richting Harrison glijden, hij stak zijn middelvinger in de lucht.

Beeld © Stefaan Temmerman

Als zanger kan Harrison heel veel aan - Wie tijdens de a-capella van ‘Fleabag’ de ogen sloot, hoorde een Billie Joe Armstrong in zijn hoogdagen - en de frontman in hem lijkt geboren als liefdesbaby van Mick Jagger en een overjaarse fles geturfde whisky. Het charisma van de Brit groeit bij elk optreden een tikkeltje meer, hij was vandaag alweer een stuk overtuigender dan op de Werchterse weide vorig jaar. Gecombineerd met zijn uitstekende Britse humor - nadat hij heel het publiek minutenlang zijn debiele bevelen liet opvolgden, kondigde hij al monkellachend aan: ‘het volgende nummer heet ‘Anarchist’ - maken ook de niet-muzikale stukken heerlijk vertier.

Het repertoire van Yungblud zou hem toestaan makkelijk een uur te vullen, maar de poppunker kiest clever voor een best of van oud en nieuw materiaal, maar allemaal éxact even getormenteerd. Van ‘California’ (‘Swear that when I get old, you’ll blow all my brains out’), over Fleabag (‘I’m just a fleabag, nobody loves me’) en ‘I Think I’m OKAY’ (‘I hurt myself sometimes, is that too scary for you?’) terug tot het aloude Anarchist (‘why do you think I’m so messed up?’).

Met die overvloed aan gekwelde songteksten toonde Yungblud zich in Haesselt - hij had het nog mooi onthouden van zijn optreden voor twintig personen vier jaar toelaat - wederom als de patroonheilige van de teenage outcasts. En hoewel mijn leeftijd het niet meteen toestaat, reken ik mezelf daar met graagte nog steeds onder. Mensen die geïnteresseerd zijn in een groepsaankoop roze sokken, u vindt mijn gegevens online.