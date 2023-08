Boygenius op Pukkelpop: frêle en fors, intens en krols (en blote borsten)

Boygenius is het triumviraat Lucy Dacus, Julien Baker en Phoebe Bridgers. Drie getalenteerde singer-songwriters die solo uitblinken en samen – al sinds de ‘Boygenius’-EP van 2018 – de som van de delen meermaals overstijgen. Denk, kort door de bocht, aan een all-female Nirvana met leden die niet bang zijn van hun emoties. Kan ook: gelijke delen Big Thief en Haim, elegant zwalpend tussen Joni Mitchell en Courtney Love.

Cute: tijdens het a capella gezongen ‘Without You Without Them’ staken Baker, Bridgers en Dacus de koppen dicht bij elkaar. Het duo ‘$20' en ‘Satanist’ was daarna een uitgelezen proeve van hun talent om naadloos van frêle naar fors te schakelen, en van intens naar krols. Gebracht met een Marquee-vullende begeestering.

Wat Boygenius onderscheidt van – en, laat ons eerlijk zijn, béter maakt dan – de onmiddellijke concurrentie, is de duidelijke en charmante chemistry tussen (dixit Michèle Cuvelier) de Heilige Drievuldigheid van de indierock. Hier stond een band met, behalve een absolute controle over hun kunst, ook gewoon zichtbaar en aanstekelijk veel plezier.

De spanningsboog bleef geen volledige set lang gespannen. Te veel rustige songs na elkaar? Te veel beats die vanuit de Dance Hall overgewaaid kwamen? Geen idee, maar: in acht genomen dat Boygenius na de huidige tournee vermoedelijk voor minstens enkele jaren op non-actief gezet zal worden, had je wel aanhoudend het gevoel Iets Bijzonders mee te maken. ‘Emily, I’m Sorry’ was goed, ‘Me & My Dog’ nog beter.

Tussendoor sprak Bridgers iemand in het publiek beleefd aan: ‘Ik zou je, omdat het net mijn verjaardag is geweest, om een gunst willen vragen. Zou je die telefoon alsjeblieft even in je zak willen steken? Als ik jouw richting uitkijk, zie ik alleen het lichtje van je iPhone: it’s weird. Vooral omdat de volgende song nogal intens is.’ Volgde: een verstild en uitgebeend ‘Letter to an Old Poet’, en van het breekbaarste dat we hier dit weekend al zagen.

Na het radiohitje ‘Not Strong Enough’ dunde het publiek aanzienlijk uit. De vertrekkenden hadden ongelijk, ook al omdat de band tijdens vaste slotsong (‘Salt in the Wound’) altijd iets bijzonders doet. Op hun vorige concert, in Keulen, kwam er taart bij te pas. Vandaag knoopten Bridgers en Dacus tijdens het eerste couplet hun witte hemd open en werd de rest van het optreden afgewerkt met de borsten bloot, speelse worstelpartij op het podium incluis. Understatement van het jaar: moet kunnen!