Bonobo’s bonkebonk-elektro werd nooit opdringerig, en zijn ambient was meer dan alleen achtergrondmuziek ★★★☆☆

Volg al het Pukkelpopnieuws in onze liveblog.

Bonobo is Simon Green, het soort producer en platenjockey dat niet voor één gat te vangen is. Twee wil hij nog wel overwegen, maar met minder moet u zeker niet afkomen. Bijgevolg kan hij ook niet achter een draaitafel of een synthesizer staan zonder af en toe bijkomend een basgitaar rond de nek te hangen. Dat is zeldzaam: alleen bij buffetpiano’s zie je het nog minder. Af en toe presteerde Green het om al zijn instrumenten simultaan te bespelen, en toch altijd zonder een scène te maken. Computerdrummen deed hij ook nog. De muziek die daaruit voortkwam, werd mede ter wereld geholpen door een veelzijdige begeleidingsgroep van geestesgenoten, en een zangeres die zweveriger was dan Green, maar die tijdens de vlucht wel te allen tijde aan de juiste kant van Enya bleef cirkelen.

Gevolg was dat iederéén welkom was om te boarden: afvallige punkers, naburige Boiler Room-types, onzeker wandelende schnapslijken, indie cindy’s, en dat slag mensen dat de chemische formule voor thc getatoeëerd heeft staan op de kuit. Allemaal kregen ze complementaire nootjes aan boord, bonkebonk-elektro die nooit opdringerig werd, en ambient die geen genoegen nam met alleen achtergrondmuziek zijn. Bonobo schonk zoutbadjes waarin men z’n doorrookte, bierbespatte, zongedroogde en tussen zweetsokken gemarineerde brein te week kon leggen. Dat het nogal een weekend geweest was, dat bleek ook duidelijk uit de bredere noodzaak van het publiek om tijdens de iets bedeesder nummers al volop aan het terugblikken te slaan onderling. Maar voor de rest geen klachten hoor.

Speelde ook geen geringe rol: een lichtshow waarover nagedacht was, en die hand in hand ging met een rookmachine die nog snel leeg moest voordat hij weer naar de verhuurder ging. Dat leidde tot sensorische stukjes die iets doen met een mens. Goed mogelijk dat enkelingen bij Bonobo zelfs God gezien hebben die zondagavond. Hij hing aan het plafond, zwijgzaam, rond en blinkend. Bij nader inzien was Hij een discobal, maar ook nu was Zijn dienaar op aarde dezelfde: de lieve goede synth.