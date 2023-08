Bloed in wijn of teenage angst: dit zijn de dilemma’s op dag vier van Pukkelpop 

Balthazar of Brihang?

Balthazar

Main Stage, 20u15 - 21u30

Eigenlijk hadden ze gerekend op verlof van ongekende duur, maar Chokri plantte kennelijk een paardenkop in hun slaapkamers. Als u Maarten dan wel Jinte “Just when I thought I was out, they pull me back in” hoort brommen tegen de klankman, weet u meteen waarom. De reden voor het plotse aantreden van Balthazar als nét-niet-headliner is eenvoudig: Florence Welch ligt in de lappenmand waardoor ook The Machine verstek moet geven. De gerodeerde machine die Balthazar is, verandert evenwel bloed in wijn en brute pech in een magistrale vervang-act. Geen idéé wat ze zondagavond verder met goud, mirre en wierook zullen aanvangen.

Brihang

Club, 20u20 - 21u20

Boudy Verleye broedde al een hele poos op nieuw materiaal. Het is dan ook alweer vier jaar geleden sinds zijn laatste - geweldige! - langspeler. Op Pukkelpop zou hij eindelijk een tipje van de sluier willen lichten. Tegelijk valt binnenkort dan weer het doek voor zijn jarenlange handlangers DJ SNS en Mick Lemair. Dit wordt één van de laatste shows die de vaste getrouwen van Brihang nog zullen meespelen. Is dat een traan in hun ooghoek of een steentje in de schoen? We zullen het nooit voor ‘t volle pond weten.

Zwangere Guy of Mickael Karkousse?

Zwangere Guy

Main Stage, 14u05 - 14u55

Vorig jaar telde Pukkelpop 254 acts. Nu zijn dat er 184. Zeventig minder dus. Je zou dan ook durven denken dat de keuzestress er minder op is geworden. Ammehoela! Zondag bakt Pukkelpop het zelfs erg bruin, wanneer het aankomt op vaderlandse trots. Iedereen op de Vlaamse kluit bekampt elkaar. Zo maakt Zwangere Guy het Mickael ‘Goose’ Karkousses langverwachte solodebuut bijvoorbeeld erg moeilijk. Onlangs speelde Papa ZG op Rock Werchter namelijk nog een vlammend vijfsterren-set: ‘Deze shit is mijn therapie!’ brulde Gorik van Oudheusden toen onheilspellend. Draagt hij zondag andermaal het hart op de tong, en verdient u daar als publieke therapeut dan 60 euro per uur aan? Eén van beide stellingen zal ongetwijfeld kloppen.

Mickael Karkousse

Club, 14u05 - 14u55

De Griekse hoofdvogel van Goose schiet eind dit najaar zijn eerste soloplaat de wereld in. ‘Hello’ zal dat album heten. Zijn eerste kennismakende handdruk geeft hij op Pukkelpop, in de Club. Moeder de Gans wordt weliswaar niet helemaal afgeslacht en gepluimd: zijn kameraadje Tom Coghe van Goose speelt immers mee op bas en synth. Verder tref je op het podium goed volk aan als Steve Slingeneyer, die zich Animal-van-de-Muppetsgewijs achter de drums verschanst, terwijl Daan Schepers zich buigt over gitaar en andere synths. Volgens de eerste geruchten mag u zich verwachten aan een soort seventies-musical. Space out, and try - ha ha ha ha - stayin’ alive !

XINK of Kids with Buns?

XINK

Main Stage, 12u20 - 13u05

Zelf waren we minstens een eeuw en een dag stemplichtig toen XINK furore maakte. Die knapen stelden het toen nog zonder baard in of op de keel, maar wél met een uitroepteken in de naam. Twintig jaar na hun puberale hoogdagen is het uitroepteken verdwenen, maar daar zullen de opgeschoten fans van het eerste uur zelf wel voor zorgen tijdens alle spontane zangstondes. Piepe punkrockers die als volwassenen weer samenkomen... Waarom, vraagt een mens zich sceptisch af? Vast om bewijs te leveren hoe luid, onsterfelijk en okselfris teenage angst, dan wel nostalgie kan klinken. Een vriendschapsband gaat trouwens ook nooit stuk, vernamen we uit onverdachte bron.

Kids with Buns

Club, 12u20 - 13u05

Ook deze Kids zijn al even de volwassenheid ingegleden, maar ze barsten net zo goed van in slaapkamers gemarineerde sores en teenage angst. Bij het krieken van de middag spoelen Kids with Buns de ochtendstond uit uw mond met nagelnieuwe songs. Te moe en onuitgeslapen om daar bij het laatste ontwaken op het festival nog warm van te worden? Geen nood: met het prachtige ‘Bad Grades’ en ‘1712’ heeft dit jonge duo nu al liefst twéé onvervalste classics op zak die een nieuw hoofdstuk in de Belpop-geschiedenis kunnen aansnijden. De wekkerradio klonk zelden zo zoetgevooisd.