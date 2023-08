Billie Eilish op Pukkelpop: dit was de Billie die de fans van het eerst uur verafgoden ★★★★☆

Volg alles van Pukkelpop in onze liveblog.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell landde op Pukkelpop in de gedaante waarmee ze zich ooit aan ons stervelingen openbaarde: de quirky, met goth en hiphop flirtende tomboy-meets-sport chick. Niks geen Julie London-achtige jazzdiva zoals op haar laatste album Happier Than Ever. Dit was de Billie die de fans van het eerst uur verafgoden. De Billie van the kids.

Weinig verwonderlijk grossierde dat eerste stuk van de show in de pompende midtempo-elektro waarmee ze haar vroegste wereldroem oogstte. Het blijft frappant dat iemand met zo’n experimentele, minimalistische sound en onderkoelde, haast gefluisterde zang uitgroeide tot een popkoningin, aanbeden door de mainstreammedia. Nu ja, van die unheimische zangpartijen vingen wij amper iets op tussen de extatisch meebrullende superfans overal om ons heen. Overmand door haast religieuze euforie bulderden zij zelfs de frêlste liedjes mee alsof het ‘The Ace Of Spades’ betrof.

Beeld Koen Keppens

Zij en broer FINNEAS trakteerden de popnerds onder ons anders wel op genoeg sonische lekkernijen. Ze liet ‘NDA’ overlopen in ‘Therefor I Am’ met de elektronische beat van Nine Inch Nails’ ‘Closer’. In die song kronkelde ze krols over het podium, maakte ze een malle tuimeling om vervolgens woest op en neer te springen. Van Lolita over girl-next-door tot bij emopunker in één vlotte move. ‘You Should See Me In A Crown’ en ‘Oxytocin’ lieten kletterende stadiondrums met de spierballen rollen. ‘Billie Bossa Nova’ - “this song is about sex” - schoof de bossa van het origineel naar de achterbank en ontvouwde zich tot frisse loungepop.

Ze ging op een trapje zitten voor het intrieste ‘What Was I Made For’, een song als een kaarsvlammetje in de wind. Onaards en soulvol als iets van Minnie Riperton. Hij staat nu al in ons lijstje met mooiste nummers van 2023. Ze zong het moeiteloos, pitch perfect. Ook in het akoestische interludium gaf ze sceptici critici lik op stuk. ‘I Love You’ was teder, ‘Your Power’ ademde Joni Mitchell, ‘TV Song’ werd door duizend jonge kelen omgeturnd tot een kampvuurklassieker.

Beeld Koen Keppens

‘Ocean Eyes’ werd voor ons dan weer verpest door de kwelende bakvissen in onze nek die zonodig met z’n zessen een TikTokfilmpje moesten opnemen. Weinig toonvast bovendien. Idem voor ‘When The Party’s Over’. Nee echt, kan Gen Z alsjeblíeft wat meer zangles volgen?

Na ‘Lost Cause’ had de Californische zangeres ‘a breather’ nodig en ging ze op een stoel zitten voor een slok water en…euh…wat ademhalingsoefeningen. Ze had namelijk een impressionant slotsalvo voor de boeg. ‘All The Good Girls Go To Hell’. ‘Everything I Wanted’. Oorwormen die twijfelden tussen ballad en disco. Of ‘Bad Guy ‘, getoonzette schizofrenie: stoer en schouderophalend tegelijk.

Billie Eilish suste onze Hoop In Bange Dagen op Pukkelpop: horden tieners en twintigers die op dit fucked up aardkluitje een verzetje verdienen voor ze straks weer het ongewisse intuimelen. Ze schreeuwden zich schor op ‘Happier Than Ever’ onder vuurpijlen en sneeuwvlokjesconfetti en zwalpten in elkaars armen de nacht in.