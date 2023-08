Behalve zweten en aftellen naar Billie Eilish: dit was het beste én het slechtste op de vrijdag van Pukkelpop

DIT WAREN DE BESTE ACTS

Bob Vylan krijgt de eerste ★★★★★ van Pukkelpop!

Beeld © Stefaan Temmerman

‘We gaan beginnen zoals we meestal doen: met wat lichte stretching en wat meditatie,’ aldus de dodelijk laconieke Bob Vylan-frontman Bobbie Vylan. ‘We’re not the pacifist kind of punk,’ klonk het. ‘We’re the violent kind of punks.’ Zo bleek.

Bobbies woeste, sarcastische performance toverde hoe dan ook het type demonische grijns op ons smoeltje dat wij vroeger, toen de dieren nog spraken, uitsluitend reserveerden voor Bill Hicks of het prille Rage Against The Machine. Wie met ons tot volle wasdom kwam in de nineties dacht tijdens deze show vast ook aan gelijkgestemde lawaaimakers zoals Senser, Dub War en Techno Animal.

Yungblud toonde zich weer de patroonheilige van de teenage outcasts ★★★★☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Yungblud: ‘Tonen dat je een fan bent? Simpel, je draagt gewoon roze sokken!’ Fair Enough. Een hele dag hielden wij onze ogen gericht op de onderste helft van de festivalbezoekers. Maar nergens viel een paar roze te bespeuren. Dat zal wel een vijandig en duf showtje worden dan? Wij waren nog nooit zo fout.

Brutus klemde zich rond onze kransslagader ★★★★☆

Beeld Alex Vanhee

Wat Brutus typeert en wat hen in de eregalerij van de Belgische en stilaan ook Europese metal heeft gekregen, is de spanning tussen hard en zacht. Het is alsof de muzikanten in ieder hoofd kunnen kijken dat voor hen geestdriftig staat te knikken.

Billie Eilish serveerde de generatie van morgen hoop in bange dagen ★★★★☆

Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

‘It’s fucking sweaty! Mijn froufrou is om zeep!’ Yep, ook Billie Eilish had last van het Kiewitse microklimaat. Niet dat dat haar opvallend warmhartige, toegankelijke concert bezoedelde. Manna voor de jongste Pukkelpoppers.

Boygenius op Pukkelpop: frêle en fors, intens en krols (en blote borsten) ★★★★☆

Beeld Koen Keppens

Boygenius wás al de supergroep van het jaar. Hun ‘The Record’ wordt in steeds breder uitwaaierende kringen de plaat van het jaar genoemd. Zou hun Pukkelpop-passage, één dag nadat Phoebe Bridgers 29 werd, ook het concert van het jaar worden? Antwoord: niet helemaal, maar bij momenten kwam het kras dicht in de buurt. En ook: free the nipple!

DIT WAREN DE SLECHTSTE ACTS

Toen Nessa Barrett haar stem verloor hoorde je geen verschil: het bandje liep gewoon door ★☆☆☆☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Een heel optreden lang had Nessa Barrett muisstil gezongen – als je de zachte lucht van ’r adem in je oor voelde, moest je nóg vragen of het niet wat luider kon – en toch was ze na het voorlaatste nummer haar stem volledig kwijt. Een beetje als een voetballer die de hele wedstrijd op de bank zit en tóch zijn been breekt: faut le faire!

Tijdens de bloedhete set van M83 werden wij tureluurs van de jams zonder begin of eind ★★☆☆☆

Beeld © Stefaan Temmerman

Het is geweten dat M83 naar een sterrenstelsel verwijst, meer bepaald het Zuidelijke Windmolenstelsel Messier 83. Met de auto doe je er zo’n 15 miljoen lichtjaartjes over. Helaas: ergens onderweg, zo rond de ringen van Saturnus, is Anthony Gonzalez ons toch kwijtgeraakt.

ArrDee deed kreeg het publiek van de schriel gevulde Dance Hall nooit écht mee ★★☆☆☆

Beeld Joris Casaer

Riley Jason Davies brak in 2021 definitief door met ‘Flowers (Say My Name)’, zijn van anabole steroïden voorziene mash-up van Destiny’s Child en Sweet Female Attitude, en het is met die song waarmee hij op Pukkelpop nog het meest loskreeg bij zijn publiek. Voor de rest was het, as they say, platten truut.