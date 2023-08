Balthazar leverde sterk werk en liet ons Florence And The Machine vergeten ★★★★☆

Volg al het festivalnieuws op onze liveblog.

Neenee, alle gekheid op een stokje: in plaats van Florence Welch, de Ingeborg van de Britse stadionrock – ik weet het, de vergelijking gaat niet helemáál op: Ingeborg is niet ros – kregen we Jinte Deprez, Maarten Devoldere en hun Balthazar. Dat wil zeggen: in plaats van ellenlange bindteksten over harmonie, de zin van het leven en de gunstige stand van de planeten, kregen we eenlettergrepig gegrom en dus ook: méér ruimte voor muziek.

Niet iedereen was daarmee opgezet: fans van KV Mechelen zullen óók niet zomaar juichen wanneer het café op de valreep beslist om de match van Royal Antwerp FC uit te zenden. Begrijpelijk. Maar bekijk het zo: het had niet veel gescheeld of Balthazar had al hun decorstukken al in stukken gezaagd en gerecycleerd – Chokri was er maar nét op tijd bij, anders hadden we niks!

De eerste helft was voor Balthazar klimmen op een hellingsgraad van 20 procent. Vooral omdat er bijna geen kat voor de Main Stage stond. Rancune vanwege Florence, ja, maar voor de verzamelde Pukkelpop-intelligentsia wás het natuurlijk een hartverscheurende keuze: Balthazar of – tezelfdertijd in de Boiler Room – Partiboi69? Andere mogelijke redenen voor de summiere opkomst: de bonnetjes waren op, die ene griet in de Boiler Room had een halfuur geleden misschíén oogcontact gemaakt, of de patatjes waren thuis aan het overkoken. Alleszins, zo begon een rustig zomersetje. Nummers die op de Lokerse Feesten, een dag of tien geleden, knálden (‘Do Not Claim Them Anymore’, ‘Then What’), deden hier niet veel meer dan gezapig ploffen.

Maar dán! Dan kwam opeens ‘Blood Like Wine’. ‘Raaaise your glass!’, perste Balthazar uit het vege lijf. En fuck me als Pukkelpop niet in één soepele armbeweging het twaalfde Cristal-pilsje van de dag – schoorvoetend of niet – in de lucht stak. Tóén pas, toen de zon in het roze zonk, besliste het aanwezige publiek dan toch maar, in de mate van het mogelijke, Florence te vergeten.

Na dat machtige ‘Blood Like Wine’ volgde nog het wulpse ‘Entertainment’ en het loeihard meegezongen ‘Bunker’ (de ontroerendste gitaarsolo van het weekend staat officieel op naam van Jinte Deprez). Absoluut hoogtepunt was net als op de Lokerse Feesten een verpletterend, episch ‘Fever’: zelfs de grootste zagevent (‘aan de stand van Saturnus te zien zou Florence zelfs hónderd keer beter zijn geweest dan Balthazar!’) werd meegesleurd als door een fucking tornado.

Het afsluitende, treurige tromboneakkoord van ‘Losers’ had zelfs iets van een treurzang: net nu we elkaar zo goed hadden leren kennen, net nu de liefde als een snelgroeiende klimop alles had overwoekerd, was het gedaan. Balthazar had het publiek niet met één rake uppercut knock-out gekregen, maar met keer op keer een kloeke, welgemikte rechtse.

Het slechte nieuws: het afscheid op de Lokerse Feesten mocht langer duren en daarom sneuvelden op Pukkelpop ‘The Oldest of Sisters’, ‘Linger On’ en ‘I Want You’. Het goede nieuws: geruchten over dat afscheid – ‘efkes in de frigo,’ aldus Deprez – have been greatly exaggerated. Balthazar zal niet heel lang verdwijnen.

Met dat spoedige weerzien in het vooruitzicht nodig ik u uit om in één soepele armbeweging – nog één keer – uw twaalfde Cristal-pilsje van de dag in de lucht te steken. En te zeggen: ‘Raaaise your glass!’ Proost.