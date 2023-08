Anne-Marie’s songteksten zouden zo uit een overbodige reboot van Kinderen voor Kinderen kunnen komen ★★☆☆☆

Volg al het Pukkelpopnieuws in onze liveblog.

‘The next song is for everyone who is ever been cheated on, this is your time to be angry!’ Yes! Opgekropte tienerpijnen uitschreeuwen à la Billie Eilish en Olivia Rodrigo, dat hoef je ons geen twee keer te vragen. Helaas, Anne-Marie vertoonde niet de woede van iemand die wekenlang berichten van haar vriendje kreeg uit het bed van haar beste vriendin, maar hoogstens die van iemand die net werd voorgestoken door een oud besje in de supermarkt. Ze mag haar door ChatGPT geschreven songteksten zo luid zingen als ze wilt, ik gelóóf haar niet.

De Britse weet dat ze geliefd is onder het minderjarige deel van de bevolking, maar ze schat de leeftijd van haar fans toch echt enkele jaren te laag. Ze meent weg te komen met tenenkrullende bindteksten – Pukkelpop was bij de start nog één van haar favoriete festivals, tegen het einde hadden we haar écht overtuigd dat het intussen op nummer 1 stond – en een groot deel van haar repertoire komt voort uit een overbodige reboot van Kinderen voor Kinderen. Een selectie uit haar songteksten: ‘Het is mijn verjaardag. Ik ga doen wat ik leuk vind. Ik eet wat ik lekker vind. Ik draag wat ik leuk vind.’ Iets meer betekenis, vraagt u? ‘Soms word ik laat wakker en poets ik niet eens mijn tanden. Ik vind het prima om niet perfect te zijn, want dat is perfect voor mij.’ Als Anne-Marie een boodschap in haar nummers steekt, ís de boodschap ook het nummer. Een tweede laag kent ze niet; songs zo plat als een A4’tje.

Dat infantiele typetje trok ze ook door tussen haar nummers, als een kinderjuf die haar klasje bij de hand moest nemen. Bij elk nummer duidde ze de betekenis nog even, voor de tragere kindjes onder haar vleugels. Haar favoriete spelletje? Haar fans een tip geven over het volgende nummer en hen dan enkele seconden laten brainstormen het welke ze bedoelde. ‘This song is about someone you wanna say goodbye to.’ — ‘Oe Marie, ik denk dat het ‘Ciao Adios’ wordt! Joepie, juist!’ En dat was nog een van de moeilijkste raadseltjes: ‘Psycho’ kondigde ze aan als ‘een nummer voor alle psycho’s’ en ‘FRIENDS’ werd geteased als ‘een song voor iedereen die iemand in de friendzone wilt steken’. Zelf gevonden?

Natúúrlijk is haar repertoire aan radiohitjes – van ‘2002’ tot ‘UNHEALTHY’ – simpelweg impressionant. Wie de afgelopen jaren niet onder een steen leefde, kon elk nummer van begin tot einde meezingen, maar of je daarmee ook écht iets zei… Anne-Marie, zelf 32 jaar, vond een dagboek onder het bed van haar jongste nichtje en vormde elke nietszeggende pagina om tot een radiohitje. Leuk, maar ook niet meer dan dat.

Juister zou zijn: This Barbie is gonna play a fabulous popshow, but without any meaning. Die makkelijk verteerbare suikerspinpop werd ondertussen gulzig opgesmikkeld door een weide boordevol tieners, benieuwd wat daarvan terechtkomt.