De respons op Foals op Pukkelpop vielen op te delen in twee kampen. Waar de Britse groep van wal stak met ‘Wake Me Up’ voor een uitpuilende Marquee bleef daar vijftig minuten later nét de helft van over. Die leegloop was opmerkelijk en een uur na afloop moeilijk te verklaren. Deelde soms iemand, als afschrikmiddel, ongevraagd aarsstickers uit?

En dan waren er de overgeblevenen. De diehards, zij die brulboei Yannis Philippakis rond 2010 als een Jezusfiguur zagen omdat ze Bloc Party te braaf, Two Door Cinema Club te makkelijk en Battles te moeilijk vonden. Voor die laatste groep mensen was wat Foals in de Marquee bracht een alternatieve versie van Zomerhit, een greatest hits van een groep die op onverklaarbare wijze nooit heel groot is geworden.

‘Pukkelpop! We love you!’ was een zeldzame maar veelzeggende bindtekst. Philippakis is sowieso geen praatgrage Phil, maar hij keurde wel goed wat hij zag: wie in de Marquee bleef plakken, gaf zich volledig over aan de mathrock van Foals. ‘Olympic Airways’ was als een sm-kelder waar je elektroshocks toegediend kreeg, ‘Inhaler’ was Royal Blood voor mensen met smaak.

De songs op zich waren al goed, maar vooral goed gebracht: als Foals zich ergens in stort, dan leggen ze de kop ervoor. Yannis Philippakis is geen ambtenaar onder de rocksterren. Hij doet niet aan half werk en ruikt het liefst het zweet dat zijn groep losmaakt van dichtbij.

Tijdens ‘Spanish Sahara’ ervoeren we dezelfde meditatieve kracht waarover een postrockgroep als Explosions In the Sky beschikt en kan iemand verklaren waarom de als een Balthazar Boma schaterlachende pop van ‘My Number’ nooit een wereldhit is geworden?

Het was een heerlijk weerzien met Foals, een groep waarvan we pas vanavond hebben beseft dat we ze al die tijd hebben gemist.