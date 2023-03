Wie droeg de meeste verantwoordelijkheid bij de fatale doop? ‘Niet alle Reuzegommers zijn gelijk’

‘Hij prees zich gelukkig om de vriend van Sanda Dia te zijn.’ Op de vijfde dag van het proces wees de verdediging er vooral op dat er verschillende soorten Reuzegommers bestaan.

“Binnen Reuzegom had P. zijn vrienden. Sanda zou bij dat kliekje horen. Niet bij degenen die vinden dat schachten muizen moesten eten.” Advocaat Johan Platteau nam vrijdag als eerste het woord namens zijn cliënt P.O., (24) bijnaam ‘Wally’, die bij de club de peter was van Sanda.

De lijn die Platteau volgde, zou terugkomen. In zijn woorden: “Niet alle Reuzegommers zijn gelijk.” Sommige Reuzegommers droegen veel verantwoordelijkheid bij de zware doop. Daarmee worden dan de preses ‘Zaadje’, die de club leidde, bedoeld en de schachtentemmer ‘Janker’, die de doop moest voorbereiden. Vrijdag kregen de Reuzegommers het woord, die volgens hun verdediging maar een bijrol speelden bij het hele gebeuren.

Als dooppeter ontfermde Wally zich enkele keren over Sanda Dia. Nadat Sanda Dia uit de put met water in Vorselaar werd gehaald, waarin de schachten proeven deden, heeft Wally hem andere kleren aangedaan en hem in de auto gelegd om op te warmen, voerde Platteau aan.

De volgende advocaat, Pieter Helsen, zette zijn cliënt neer als degene die uiteindelijk de beslissing heeft gemaakt om Sanda Dia naar het ziekenhuis te brengen. M.P. (27), alias ‘Ketter’ was de enige geneeskundestudent in het gezelschap. Toen het echt slecht begon te gaan met Sanda Dia keek iedereen plots naar hem.

Barbecue

Maar ook Ketter was maar heel zijdelings betrokken bij het hele gebeuren, zo klonk het, en lag nog tot diep in de namiddag zijn roes uit te slapen van de cantus de dag voordien. Hij was niet van plan naar de doop te gaan, maar deed het uiteindelijk toch, omdat hij wilde deelnemen aan de barbecue. Zijn advocaat noemde het de “slechtste beslissing van zijn leven”.

‘Ketter’ werd uiteindelijk de man die erop aandrong om Sanda naar het ziekenhuis te brengen. “Stop met lanterfanten en vertrek!” sprak hij. Dat zijn volgens zijn advocaat heel wat elementen om hem apart te zetten van de andere Reuzegommers.

Advocaat Pieter Helsen: “Ik stel vast dat het Openbaar Ministerie nogal makkelijk omspringt met het woord ‘iedereen’. Iedereen heeft op de schachten geplast, iedereen heeft er emmers water naar gegooid. Maar als je de verklaringen leest, is dat niet waar. M.P. behoort niet tot die iedereen.”

Veel Reuzegommers belanden allicht niet achter de tralies. Die richting lijkt het proces uit te gaan. Voor 16 van de 18, onder wie ‘Wally’ en ‘Ketter’, wordt het waarschijnlijk eerder een werkstraf. De zwaarste straffen vordert het Openbaar Ministerie tegen de preses en de schachtentemmer. Die laatste hangt een celstraf van 50 maanden boven het hoofd.

vrijspraak

Gisteren vroegen advocaten vooral voor de vrijspraak voor hun cliënten, althans voor ‘Wally’, ‘Ketter’, ‘Placebo’ en ‘Rustdag’. De advocaat van ‘Paterberg’ zag het anders. Zijn cliënt was een figurant tijdens de doop, stelde hij, maar hij pleitte wel schuldig voor de tenlastelegging van de ‘onopzettelijke doding’ – omdat dat volgens hem juridisch niet valt te ontwijken.

In een erg emotioneel pleidooi, waarin de advocaat verwees naar zijn overleden zus, zocht hij toenadering tot de familie. Het hof had volgens hem de belangrijke taak er mee voor te zorgen dat een doop als deze nooit meer kan. ‘Paterberg’ barstte in tranen uit. “Ik zal tot de laatste zucht dit verdriet met me meedragen.”

Maandag is het aan het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen. Dan mogen de advocaten van onder meer de familie van Sanda Dia repliceren op de pleidooien van de verdediging.