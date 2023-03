‘Volgens Z.B. werd er bij Reuzegom door kleur heen gekeken, maar er is al veel boven water gekomen’

Douglas, hoe verloopt de vierde zittingsdag?

De Coninck: “Minder heftig dan gisteren natuurlijk, toen Zaadje en Janker het woord namen. Deze voormiddag hebben we Z.B., alias Rafiki, gehoord. Een jongen met een witte moeder en een zwarte vader, net als Sanda Dia, maar dan een paar jaar ouder. Die gaf via zijn advocaat Alex Buelens stellig aan dat er bij Reuzegom door huidskleur heen werd gekeken en dat er helemaal geen sprake was van racisme.

“We hebben ook Protput gehoord. Een van de meelopers, zeg maar. Als je in kaart brengt wie waar was op de cruciale momenten, dan zie je inderdaad dat het maar om een zeer beperkt groepje gaat. Zoals Strontvlieg, die een jaar eerder in die put zat. De hardst gepeste Reuzegommers blijken later de hardste pesters zijn.”

Z.B. (Rafiki) was, voor Sanda Dia, de enige Reuzegommer met een andere huidskleur. Hoe hard speelt dat mee hier?

“Hoewel niemand terechtstaat voor de racismewetgeving voel je wel dat er veel spanning hangt rond dit aspect van de zaak. Logisch ook. Tijdens het strafonderzoek zijn er veel merkwaardige zaken boven water gekomen, zoals Reuzegommers die zich verkleden in gewaden van de Ku Klux Klan en berichten die gewist zijn uit angst voor racistische beschuldigingen.

“Als je het dossier leest, kom je dingen tegen waarvan je maag omdraait, en hier in de rechtszaal lijkt het plots alsof dat allemaal nooit gebeurd is of dat het berust op misverstanden en misplaatste humor.”

Een van de advocaten haalde uit naar de universiteiten, dat zij ook verantwoordelijkheid dragen. Is dat een terechte opmerking?

“Laat me erop wijzen dat er voor de doop van Sanda Dia al heel veel incidenten waren geweest met studentendopen. Net daarom is er in Leuven een agent van de lokale politie die in het najaar expliciet als taak heeft om bij al die studentenclubs langst te gaan. Dat systeem gaat al jaren mee en zit ook redelijk goed in mekaar.

“We kunnen ons eerder afvragen waarom Reuzegom zijn doopritueel niet in Leuven maar in Vorselaar organiseerde. Hoe kan je van een universiteit verwachten dat die, behalve beroep doen op lokale politie, ook nog eens moet achterhalen waar geheime dopen, zoals die van Reuzegom, worden gehouden? Hoe moet de KU Leuven weten dat Reuzegom in konvooi naar Vorselaar trok, om te gaan doen wat in Leuven nooit mogelijk zou zijn?

Wat kunnen we nog verwachten deze namiddag?

“Vandaag zien we Reuzegommers die in mindere mate betrokken lijken te zijn. Het extreemste geval op dat vlak komt deze namiddag nog en dat is Pronker.

“Op het moment dat het duidelijk bergaf gaat met Sanda in 2018, staat Pronker in een frituur en moet hij terugkeren omdat de kleren van Dia op de achterbank liggen. Vanaf dan zijn er eigenlijk maar een aantal objectieve parameters. Verkeerscamera’s, Waze en whatsappberichten bijvoorbeeld. Op basis daarvan zie je dat Pronker terugkomt van de frituur, onmiddellijk de sleutels afpakt van de BMW van Strontvlieg, en vervolgens compleet de hiërarchie doorbreekt en tegen Zaadje en Janker zegt ‘jullie stappen nu in’. Aan de hand van tijdstippen kan je nu ook reconstrueren dat hij waanzinnige snelheidsovertredingen maakt wanneer hij hen naar het ziekenhuis rijdt.

“Het lijkt alsof hij de enige was die begreep hoe ernstig het was, maar toch zal hij zijn rol geweldig minimaliseren straks. Dat heeft hij in Hasselt gedaan en de verwachting is dat hij dat nu ook zal doen. Er blijft een soort van moeilijk te bevatten solidariteit onder de 18 Reuzegommers.”