Zuid-Afrikaanse president zaait verwarring met uitspraken over verlaten Internationaal Strafhof

“De regerende partij heeft besloten dat het verstandig zou zijn als Zuid-Afrika zich terugtrekt”, zei Ramaphosa dinsdag in een persconferentie. Volgens hem kwam het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) afgelopen weekend tot dat oordeel “met name omdat het hof bepaalde landen oneerlijk behandelt”. Hij zei dat de partij hiermee de discussie wil openen, maar daar niet op zal wachten.

Dinsdagavond laat kwam het kantoor van de president met een verklaring waarin die aankondiging wordt teruggetrokken. Dat zou betekenen dat de ANC-regering toch lid van het Internationaal Strafhof wil blijven. “De president wil verduidelijken dat Zuid-Afrika ondertekenaar blijft van het Statuut van Rome”, aldus een woordvoerder. “Deze verduidelijking volgt op een foutieve opmerking tijdens een ANC-persconferentie.”

De president heeft met zijn uitspraken veel verwarring gezaaid over de opstelling van Zuid-Afrika. Met de verklaring over “de oneerlijke behandeling” van sommige landen leek hij naar Rusland te wijzen. Zuid-Afrika stelt zich neutraal op in de oorlog in Oekraïne en weigert, net als China, om de Russische agressie in Oekraïne te veroordelen.

Brics-top

Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde vorige maand een arrestatiebevel uit tegen Poetin. De aanklager van het hof houdt hem verantwoordelijk voor grootschalige deportaties van kinderen uit Oekraïne, een oorlogsmisdaad. Zuid-Afrika is als ICC-lid wettelijk verplicht om Poetin direct bij aankomst in het land te arresteren. Zijn eerstvolgende bezoek staat gepland voor aanstaande augustus, als Zuid-Afrika gastheer is van de zogeheten Brics-top tussen de leiders van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Op het moment van uitvaardiging van het arrestatiebevel was het al de vraag hoe Zuid-Afrika zou reageren. Het land heeft de Russische agressie in Oekraïne nooit veroordeeld en onthoudt zich bij VN-bijeenkomsten van stemmingen met betrekking tot dit onderwerp. Afgelopen februari hield Zuid-Afrika samen met China en Rusland nog een grote marine-oefening. Dat kwam de regeringspartij ANC, dat sinds de anti-apartheidsstrijd goede banden heeft met Rusland, op veel kritiek te staan vanuit binnen- en buitenland, omdat ze zich daarmee pro-Russisch zou opstellen.

Arrestatiebevel tegen dictator Soedan

Zuid-Afrika heeft al een keer eerder gedreigd om uit het hof te stappen. Dat gebeurde in 2016, te midden van stevige discussies naar aanleiding van de Zuid-Afrikaanse weigering om Omar al-Bashir op te pakken. Het ICC had een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de toenmalige Soedanese dictator vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de Darfur-oorlog, maar de toenmalige ANC-regering wilde hem toch ontvangen. Enkele jaren later werd Bashir door zijn eigen land alsnog uitgeleverd en door het hof veroordeeld.

Het in Den Haag gevestigde ICC, dat in 2002 werd opgericht met het doel om verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden te vervolgen, telt wereldwijd 123 leden. Opvallende afwezigen zijn de Verenigde Staten, China en India. Ook Rusland is geen ICC-lid, toch zeggen experts dat het arrestatiebevel tegen Poetin wel degelijk van belang is. Het heeft een grote symbolische waarde en beperkt de bewegingsvrijheid van de Russische president.