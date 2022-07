Zuhal Demir ondanks 5.000 bezwaren niet van plan stikstofakkoord af te zwakken: ‘Niets doen is geen optie’

Bekijk: Zuhal Demir bij VTM Nieuws

Eind februari had de Vlaamse regering een akkoord bereikt om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak afkomstig van de landbouw en de industrie te verminderen. In dat “krokusakkoord” werd vastgehouden aan de strengere stikstofnormen die een jaar eerder waren ingevoerd na een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over een pluimveestal in Kortessem. Voor de landbouw houdt het akkoord onder meer in dat 41 van de meest vervuilende landbouwbedrijven tegen 2025 moeten sluiten.

Het ontwerp-stikstofkader en het bijbehorende milieueffectenrapport konden tot 18 juni ingekeken worden tijdens het openbaar onderzoek. Alle belanghebbenden, gaande van burgers tot organisaties en besturen, kregen daarbij de kans om opmerkingen of bezwaren in te dienen. Hoeveel er uiteindelijk werden ingediend is nog niet exact bekend, maar volgens minister Demir gaat het om “meer dan 5.000" bezwaren.

‘Akkoord is akkoord’

“Voor elk bezwaar dat de boeren hebben ingediend zijn er ook bezwaren van milieu- en natuurorganisaties die zeggen dat het stikstofakkoord verder verstrengd moeten worden”, aldus minister Demir. Al die bezwaren zullen deze zomer door de regering worden bekeken alvorens het stikstofakkoord in wetteksten wordt gegoten, verzekert ze. “Een akkoord is een akkoord. We zullen uiteraard naar al die bezwaren kijken, maar zeggen dat we minder moeten gaan doen, dat gaat het stikstofprobleem niet oplossen.”

De minister benadrukt dat er van de 12.000 landbouwbedrijven in Vlaanderen 41 bedrijven met een hoge stikstofuitstoot heel dicht bij een natuurgebied liggen en dus moeten sluiten. “Wij zijn op basis van een aantal criteria tot die lijst gekomen. Als nu blijkt uit het openbaar onderzoek dat we andere criteria moeten hanteren, zullen we daar naar kijken. Maar minder zullen het er niet zijn”, klinkt het.

Het stikstofarrest heeft de volledige regelgeving aan diggelen geslagen, en dat kan grote gevolgen hebben voor onze economie, waarschuwt minister Demir. Niets doen is dus geen optie, herhaalt ze. “We hebben een groot stikstofprobleem. Als we niets doen, gaan we naar een vergunningsstop.”

‘Bangmakerij’

De minister haalde in de studio van VTM Nieuws nog uit naar kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die eerder deze week waarschuwde voor voedseltekorten die kunnen ontstaan door het sluiten van Vlaamse landbouwbedrijven. “Onaanvaardbaar”, vindt Demir die uitspraken.

“Dat is bangmakerij. Dat klopt feitelijk niet. We produceren in Vlaanderen 2,5 keer varkens dan we zelf opeten. De rest exporteren we naar het buitenland, maar al jarenlang is die exportmarkt er niet meer.”

