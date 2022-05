Zowat iedereen is voor een rijbewijs met punten. Behalve MR

“Ik zal woensdag, tijdens het vragenuurtje in het federaal parlement, het woord nemen en eisen dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ondubbelzinnig zegt: ‘Ja, het rijbewijs op punten komt er’.” Voor Joris Vandenbroucke, de verkeersspecialist van Vooruit, kan er geen twijfel meer over bestaan: het rijbewijs met punten moet zo snel mogelijk ingevoerd worden in België. “Het heeft nu echt wel lang genoeg geduurd.”

Vandenbroucke staat niet alleen. Zowat alle Vlaamse regeringspartijen hebben zich dinsdag uitgesproken voor de snelle invoering van een rijbewijs met punten. In een nieuw onderzoek onderstreept Vias, het federale verkeersinstituut, dat dit nodig is om herhaald gevaarlijk rijgedrag te bestrijden. Een rijbewijs met punten zou hardleerse bestuurders treffen die overtredingen opstapelen. Het is al langer duidelijk dat recidivisten vaker betrokken zijn bij ongevallen.

“Een rijbewijs met punten is een stap naar meer verkeersveiligheid. We moeten mensen die niet wakker liggen van een boete meer of minder verantwoordelijk houden voor hun risicovol gedrag”, reageert cd&v-parlementslid Jef Van den Bergh. Cd&v heeft al langer een wetsvoorstel klaarliggen om een rijbewijs met punten in te voeren. “Nu zijn er geen excuses meer”, beaamt oppositielid Wouter Raskin (N-VA).

Dehaene

Het rijbewijs met punten is al sinds 1990 ingeschreven in de Belgische verkeerswet, door niemand minder dan toenmalig minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene (CVP), maar is al die tijd dode letter gebleven. Opeenvolgende regeringen hebben het dossier laten liggen, uit politieke koudwatervrees. Vooral ten zuiden van de taalgrens is men bang dat een rijbewijs met punten de autorijdende Belg tegen de borst zal stuiten. Zeker de MR, maar ook de PS en Ecolo zijn op hun hoede.

Tot op vandaag. Zo krijgt minister Gilkinet voorlopig geen engagement voor het systeem over zijn lippen. In een persbericht laat Gilkinet weten dat hij “de uitdaging om onze verkeersveiligheid te verbeteren” als een absolute prioriteit beschouwt. “Daarom werk ik met mijn federale en gewestelijke collega-ministers aan doeltreffende maatregelen. Het recente drama in Strépy herinnert ons eraan dat we de strijd nog niet gewonnen hebben, vooral tegen wie zich gedraagt alsof de openbare weg een formule 1-circuit is.”

In de omgeving van Gilkinet wordt aangegeven dat hij wel degelijk voor een rijbewijs met punten is, maar dat hij na dertig jaar getwijfel “omzichtig” te werk wil gaan. Nog voor de zomer zal hij een concreet voorstel lanceren binnen de regeringstop, luidt het. Eind juni wordt hij sowieso in het federaal parlement verwacht om zijn plannen rond verkeersveiligheid toe te lichten. België kampt al jaren met stagnerende verkeersveiligheidscijfers. We hangen achteraan het Europese peloton.

Repressief

De MR is niet overtuigd. Volgens voorzitter Georges-Louis Bouchez is een rijbewijs op punten geen oplossing. Hij verwijst naar een studie van de overheidsdienst Mobiliteit tijdens de vorige regeerperiode, waaruit blijkt dat het Belgische systeem al “repressief” is. “In het algemeen ben ik ook van oordeel dat een sanctie moet worden opgelegd door een magistraat en niet automatisch. Met een automatisch mechanisme zal je nog steeds goedbedoelende mensen treffen.” Bouchez vindt vooral dat justitie hardleerse bestuurders sneller en beter moet kunnen aanpakken.

Een verklaring die zijn Vlaamse partners tot lichte wanhoop drijft. Vandenbroucke: “Ofwel weet Bouchez niet waar hij over spreekt, ofwel maakt hij er doelbewust een karikatuur van. Het gaat hier om de aanpak van een kleine groep van recidivisten die een gevaar vormt op de weg. Mensen die boetes opstapelen en ze vervolgens met de glimlach betalen. Als ons systeem zoveel beter is, zoals Bouchez beweert, waarom scoort België dan systematisch slechter op vlak van verkeersveiligheid dan onze buurlanden die wel een rijbewijs met punten hebben?”